شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يحذر من احتمال وفاة آلاف الأشخاص بسبب السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انخفاض عدد الإحالات العاجلة إلى المستشفيات بنسبة 43% أثناء الإغلاق، حذر بعض العلماء من أن ذلك قد يسبب موت آلاف الأشخاص بسبب السرطان، نظرًا لأن عددًا أقل من المرضى يرون الممارسين العامين الذين يعانون من أعراض السرطان قبل إحالتهم إلى المتخصصين لإجراء الفحوصات، ويتم تشخيص المرض بعد فوات الأوان.

وحسب ديلى ميل البريطانية أجرى الأطباء العامون 339242 إحالة عاجلة للأشخاص الذين يعانون من أعراض السرطان بين أبريل ويونيو فى إنجلترا، أى أقل بأكثر من 250.000 من الرقم 594.060 الذى تم الإبلاغ عنه فى نفس الأشهر من عام 2019.

ووجدت دراسة أجرتها شركة استشارات إدارة الرعاية الصحية كارنال فارار ومعهد أبحاث السياسة العامة (IPPR) أن هناك أيضًا تأخيرات فى الوصول إلى العلاجات والتشخيصات اللازمة بمجرد ذهاب المريض إلى المستشفى.

ويعتقد الباحثون أن أرقام الإغلاق يمكن أن يكون لها تأثير ضار على معدل البقاء على قيد الحياة من السرطان في البلاد بينما تحدد تقدم بريطانيا فى السيطرة على المرض مرة أخرى بعشر سنوات.

لقد حثوا NHS على "إعادة البناء بشكل أفضل" حيث تبدأ خدمات السرطان فى الوصول إلى طاقتها الكاملة مرة أخرى.

وستنخفض معدلات البقاء على قيد الحياة لسرطان الرئة لمدة خمس سنوات من 16.2% إلى 15.4% لأولئك الذين تم تشخيصهم فى عام 2020 - وهى نفس النتيجة التى شوهدت فى عام 2017.

وانخفض معدل البقاء على قيد الحياة لسرطان القولون والمستقيم لنفس الفترة من 58.4% إلى 56.1% وهو نفس المعدل الذى كان عليه فى عام 2010.

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وقالت جمعيات خيرية لمكافحة السرطان إن النتائج صارخة وتظهر تأثير انحراف خدمات السرطان عن مسارها خلال أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة صنداى تايمز .

ودرس العلماء تأثير فيروس كورونا على معدلات البقاء على قيد الحياة باستخدام أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية، وقال هارى كويلتر بينر، المدير المساعد في IPPR يُظهر تحليلنا أن الآلاف قد يموتون مبكرًا بسبب حالات مثل السرطان نتيجة للإغلاق.

وقال إن هناك حاجة إلى نظام أكثر ملاءمة والذى يتطلب إجراءات أكثر جرأة بشأن الصحة العامة لمنع الناس من الإصابة بالسرطان، وكذلك المزيد من الاستثمار فى تشخيصات NHS لضمان أنه إذا أصيب الناس بالسرطان ، فيمكننا اكتشافه مبكرًا.

وفى وقت سابق من هذا الشهر حذر طبيب بارز من أن بريطانيا أصبحت مهووسة بوفيات كوفيد -19 حيث تظهر الأرقام الجديدة أن هناك الآن المزيد من الأشخاص يموتون من سرطان الأمعاء.

وقال البروفيسور كارول سيكورا أخصائى الأورام، إن الوفيات بالسرطان ستبدأ فى الارتفاع إذا لم يبدأ الوزراء التركيز على المرضى غير المصابين بفيروس كورونا، الذين وجدوا صعوبة أكبر فى إجراء الاختبارات الحيوية.

وفى ذروة تفشى المرض فى منتصف أبريل، كانت تحدث أكثر من 8000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا كل أسبوع فى إنجلترا وويلز، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطنى.

وفى 17 يوليو، كانت أحدث الأرقام المتاحة 305 في جميع أنحاء المملكة المتحدة، على النقيض من ذلك ، هناك 319 حالة وفاة بسرطان الأمعاء كل أسبوع في المملكة المتحدة ، بناءً على رقم سنوي قدره 16600 حالة من مؤسسة أبحاث السرطان الخيرية في المملكة المتحدة.

وقال البروفيسور سيكورا، كبير المسئولين الطبيين في Rutherford Health الخاصة، والتي بدأت في تقديم اختبارات وعلاجات السرطان لمرضى NHS: لقد أمضينا الكثير من الوقت مهووسين بوفيات Covid ولم نحاول بشكل كافٍ إعادة نظامنا الصحي إلى العمل. كالمعتاد لتجنب وفيات أخرى.

وقال إن سرطان الأمعاء شائع فهناك 42000 حالة جديدة كل عام وبينما يمكن علاجه فى أكثر من 90% من المرضى إذا تم اكتشافه مبكرًا، بمجرد انتشاره ينخفض ​​إلى أقل من 15%.