شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف شخص سجلوا فى تجارب لقاح امبريال كولديج واسترازينيكا لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "Independent" أن الحكومة البريطانية أعلنت أن أكثر من 100 ألف شخص سجلوا فى تجارب اللقاح فى المملكة المتحدة، فقد حث الباحثون الأشخاص على الاستمرار في التسجيل، خاصةً إذا كانوا فوق سن 65 عامًا، أو من خلفية سوداء وآسيوية وأقلية عرقية.

وقالت حكومة المملكة المتحدة إنها تهدف إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص فى سجل هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS لأبحاث لقاحات فيروس كورونا Covid-19 بحلول أكتوبر، حتى يمكن بدء تجارب اللقاحات على نطاق واسع.

وقالت كيت بينجهام، رئيسة فريق عمل اللقاحات في الحكومة، إنها كانت "بداية رائعة"، مضيفة نحن بحاجة إلى عدد أكبر من الأشخاص من خلفيات مختلفة، يمكن أن ندعوها لإجراء دراسات مستقبلية إذا أردنا إيجاد لقاح سريعًا لفيروس كورونا لحماية أولئك الذين يحتاجون إليه.

وناشد البروفيسور كريس ويتي، كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا، المزيد للتسجيل فى تجارب لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تسجيل 100 ألف شخص في غضون أربعة أسابيع، مضيفا، "من المهم أن يكون لدينا أشخاص من خلفيات وأعمار مختلفة كمتطوعين، حتى تعمل اللقاحات التى يتم تطويرها مع الجميع.

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وأكدت بينجهام أن فريق عملها يعمل بأسرع ما يمكن، لتكون قادرة على إجراء دراسات سريرية على اللقاحات لمعرفة ما إذا كانت تحمى من فيروس كورونا.

ويتسابق الباحثون في جميع أنحاء العالم لإيجاد لقاح ناجح لفيروس كورونا Covid-19، الذى أصاب أكثر من 21.5 مليون شخص على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور دينيش سارالايا، استشاري طب الجهاز التنفسي ومدير المعهد الوطني للبحوث الصحية في برادفورد: "إن أفضل طريقة لحمايتنا من تفشي الأمراض فى المستقبل هي تطوير لقاحات فعالة، يتم إجراء العديد من تجارب اللقاحات فى جميع أنحاء المملكة المتحدة فى الأشهر المقبلة، ومن المهم أن نشترك جميعا فيها.

وقال، إن التجارب والدراسات البحثية تتم في إطار عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا: "إننا نتخذ كل الاحتياطات لحماية المشاركين، وهذا يشمل تحديد مواعيد في أماكن مثل الصالات الرياضية، بالقرب من مكان إقامة أو عمل الشخص بدلاً من المستشفيات.

وأوضح، من خلال العمل معًا، يمكننا إنتاج لقاحات فعالة من المرجح أن تحمي جميع شرائح مجتمعنا من هذا الفيروس المروع في المستقبل، من المتوقع أن يبدأ عدد من تجارب لقاحات فيروس كورونا المحتملة في المملكة المتحدة في الخريف. أعطى باحثون من جامعة أكسفورد وإمبريال كوليدج لندن بالفعل جرعات من مرشحهما في التجارب، حيث أظهرت نتائج التجارب الأولية الشهر الماضي أن المرشح الذي طورته شركة استرازينيكا / أكسفورد "AstraZeneca / Oxford "يستحث استجابة مناعية قوية ويبدو أنه آمن.