شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانية تروى تجربة شفائها من الإكزيما بالطرق الطبيعية بعد سنوات من العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت إحدى مشاهير الرقص والغناء فى بريطانيا أنها كانت تعانى من الإكزيما الحمراء المؤلمة، وتم رفضها من العديد فى الوظائف بسبب شكلها وبعد فترات طويلة من استخدام كريمات العلاج قررت أن تتعافى بالطبيعة والنظام الغذائى وهو النظام الذى انقذ حياتها .

وحسب ديلى ميل فإن ميستي رو إليوت التى تبلغ 42 عامًا، من دونكاستر، عانت من الإكزيما معظم حياتها، ففي بعض الأحيان كانت نوبات الإكزيما التي تعاني منها شديدة لدرجة أنها كانت ترفض الدعوات الاجتماعية وتتجنب الخروج. كما توقفت عن تناول بعض الأطعمة مثل الحليب والجبن والمحار والمكسرات لمنع حدوث المزيد من الحكة.

تقول ميستي ، وهي أم لطفلين ، إنها طُردت في اختبارات الوظائف بسبب حالة بشرتها وكانت تتجنب المواقف الاجتماعية أو مغادرة المنزل في كثير من الأحيان.

كلما طلبت ميستي المساعدة الطبية لبشرتها، كانت توصف لها كريمات ستيرويد أقوى وأقوى لعلاج الإكزيما التي تبدو وكأنها تنظف بشرتها لفترة من الوقت قبل أن تعود أكثر من أي وقت مضى.

بالإضافة إلى الكريمات والمراهم التي وصفها طبيبها العام، جربت ميستي حمية غذائية خالية من الألبان وخالية من الغلوتين، وأدوية عشبية صينية ، وعلاج ضوئي ، وكل ذلك مع نجاح مختلط في محاولة التخلص من الأكزيما.

وعندما طلب منها زوج ميستي ، توم ، 35 عامًا ، الزواج في عام 2012 ، قررت التوقف عن استخدام الكريمات لأطول فترة ممكنة قبل يوم زفافها حتى تتمكن من استخدامها مرة أخرى قبل اليوم مباشرة والحصول على بشرة جميلة وصافية.

لنحو 18 شهرًا ، كانت ميستي تعاني من بشرة مؤلمة وحمراء وساخنة، وشعرت عمومًا بتوعك، وبحلول الوقت الذي جاء فيه يوم زفافها في يوليو 2014 ، كانت بشرة ميستي لا تزال حمراء لذا قررت استخدام الكريمات الطبية مرة أخرى وبدا أن بشرتها قد تم إصلاحها ليومها الخاص.

لم تكن تعلم أن الالتهاب الذي مرت به بعد التخلص من الكريمات كان جسدها يمر بسحب الستيرويد الموضعي (TSW) ، وهي حالة يتفاعل فيها الجلد بشكل سلبي بعد توقف استخدام كريمات الستيرويد الموضعية على المدى الطويل.

بعد التوقف عن كريمات الستيرويد ، مرت ميستي بسحب الستيرويد الموضعي (TSW) ، وهو شيء علمت عنه لاحقًا ، وتخلت عن كريمات الستيرويد في الفترة التي سبقت حفل زفافها لأنها أرادت التأكد من أن بشرتها كانت صافية قدر الإمكان في يومها الكبير. نتيجة لذلك ، تركت TSW التي كانت تمر بها بشرتها جافة ومتقشرة.

بعد حفل الزفاف ، أجرت ميستي بحثًا عن TSW وأهمية صحة الأمعاء والتزمت بشفاء بشرتها بشكل طبيعي ، بدون دواء.

تقول ميستي إنها واثقة من بشرتها منذ أن غيرت النظام الغذائي النباتي الذي غير بشرتها الحمراء الساخنة سابقًا ، إلى جانب النظر في صحة القناة الهضمية ، توقفت أيضًا عن استخدام المنشطات تمامًا ، كما أنني ، منذ الإغلاق ، خضعت لسحب الرطوبة أيضًا للسماح لبشرتي بالقيام أخيرًا بما ينبغي.

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وهي الآن تأكل نظامًا غذائيًا نباتيًا بشكل أساسي وتعطي الأولوية للنوم والرعاية الذاتية وهي واثقة من بشرتها وتأمل أنه من خلال مشاركة قصتها ، يمكنها إلهام الآخرين.

قالت: "لقد حظيت بأروع تربية وكنت دائمًا روحًا سعيدة، لكن في السنوات اللاحقة أدركت مدى تأثير بشرتي على حياتي كلها، كان علي دائمًا تجنب تناول هذا المنتج أو عدم استخدامه أو رفض الذهاب إلى الأماكن بسبب بشرتي.

في أوقات التوهجات ، كنت أتجنب الذهاب إلى أي مكان وأقول داخليًا لنفسي أتعس الأشياء، لقد ظننت أنني قبيح تمامًا غالبًا ما كان تقديري لذاتي منخفضًا جدًا.

تعتمد عائلة ميستي الآن في الغالب على النباتات وقد أنشأت صفحة على Instagram لمشاركة كل ما تعلمته حول صحة الأمعاء مع الآخرين.

قالت ميستي ، التي تطلق على نفسها اسم "gut geek" ، إن والدتها كانت مترددة في إعطاء ابنتها كريمات بشرة عندما كانت طفلة لكنها اتبعت نصيحة الطبيب المختص

دعمها زوج ميستي خلال اللحظات المظلمة وهي ممتنة لقدرتها على تغيير بشرتها رغم أنها تقول إن شفاءها لا يزال قيد التنفيذ.

وتابعت قائلة: "أولاً ، أريد أن يعرف الناس أنهم ليسوا وحدهم أبدًا ، فمجتمع TSW مدهش للغاية وداعم".

الشيء الثاني والأكثر أهمية بالنسبة لي هو حقيقة أنه في الوقت المناسب ، يمكننا أن نشفى ونزدهر مرة أخرى ويمكننا أن نكون شاكرين لبشرتنا يومًا ما لأنها قدمت لنا الصحة.







