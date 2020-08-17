شكرا لقرائتكم خبر عن الضائقة التنفسية الحادة قد لا تكون إصابة الرئة الأساسية لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد العلماء والأطباء أن معظم وفيات فيروس كورونا ناتجة عن متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، بناءً على تحليل ما بعد الوفاة، لكن كشفت دراسة إيطالية جديدة أن هذا قد لا يكون تفسيرًا مناسبًا، لأن متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ليست الإصابة الأساسية فى الرئة لمرضى كورونا وقال العلماء إن خزعة الرئة قبل الوفاة تظهر نمط كوفيد-19 لإصابة الرئة الحادة، والتي يمكن أن توجه تطبيق العلاج.

ووفقا لموقع "ميديكال" تؤدي فترات التنفس الصناعي الطويلة إلى ظهور العديد من العوامل في الرئة والمسالك الهوائية، بما في ذلك الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الصناعي، والأضرار التأكسدية بسبب الأكسجين عالي الضغط، والعدوى البكتيرية الفائقة، وانهيار الأنسجة ويجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار عند تفسير نتائج ما بعد الوفاة وليس فقط متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

ووجد العديد من الباحثين الجلطات الدموية، والتغيرات الوعائية، وهي شائعة في متلازمة الضائقة التنفسية الحادة نتيجة لأي سبب.

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خزعة الرئة للكشف عن الأمراض

ركزت الدراسة الحالية على خزعة الرئة قبل الوفاة كوسيلة لتوفير فهم أفضل للتسبب في إصابة الرئة في كوفيد 19 بالإضافة إلى ذلك ستكشف هذه الخزعات عن وجود عدوى فائقة ومضاعفات غير معدية في المرضى الذين يخضعون للتنفس الصناعي.

وتضمنت الدراسة القائمة على الملاحظة الحالية الفحص النسيجي والكيميائي المناعي لعينات خزعة الرئة، كان هناك 23 مريضًا، من بينها 12 و11 خضعوا لأخذ خزعة في وقت مبكر (في غضون 15 يومًا من ظهور الأعراض) ومرحلة متأخرة (بعد 15 يومًا من ظهور الأعراض) من الإصابة بكورونا.

وجد الباحثون أن خزعات المرحلة المبكرة بها إصابة رئوية حادة غير مكتملة وتضخم في الخلايا الظهارية وتشوهات الأوعية الدموية (تكوين غير منظم للأوعية الدموية، وسماكة الشعيرات الدموية وهو نمط نموذجي لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وكان هذا النمط يسمى "نمط كوفيد".