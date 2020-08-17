شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك توقع صفقات مع 3 شركات أدوية لإجراء تجارب لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المكسيك أنها وقعت صفقات مع 3 شركات أدوية من الولايات المتحدة والصين، لإجراء تجارب سريرية للقاحات محتملة لفيروس كورونا فى الدولة المتضررة بشدة.

ووفقا للتقرير الرسمى من البلاد، فإن الشركات تشمل شركة Janssen Pharmaceuticals ، وهي جزء من Johnson & Johnson و CanSino Biologics و Walvax Biotechnology ، والتى ستبدأ تجارب المرحلة 3 من سبتمبر، وسينضمون إلى شركة سانوفي الفرنسية، التي تجري أيضًا تجارب المرحلة النهائية للقاح محتمل لفيروس كورونا في بلد يزيد عدد سكانه عن 128 مليون نسمة.



المكسيك وتجارب اللقاحات

وبعد انخفاض معدلات الإصابة في أوروبا بفضل إجراءات الإغلاق، لجأت شركات الأدوية إلى البلدان الأكثر تضررًا بما في ذلك المكسيك والبرازيل وجنوب أفريقيا لإجراء تجارب لقاح واسعة النطاق على المتطوعين.

Advertisements

وقال وزير الخارجية مارسيلو إبرارد في مؤتمر صحفي وفقا لموقع "medical" إن الحكومة تريد ضمان "وصول المكسيك في الوقت المناسب" إلى لقاح فيروس كورونا عندما تكون جاهزة.

وقال إن المكسيك كانت على اتصال مباشر مع 15 من أكثر المختبرات تقدمًا في هذا المجال.

وأبلغت المكسيك عن 53000 حالة وفاة بسبب الفيروس خلف الولايات المتحدة والبرازيل..