- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك توقع صفقات مع 3 شركات أدوية لإجراء تجارب لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المكسيك أنها وقعت صفقات مع 3 شركات أدوية من الولايات المتحدة والصين، لإجراء تجارب سريرية للقاحات محتملة لفيروس كورونا فى الدولة المتضررة بشدة.
المكسيك وتجارب اللقاحات
وبعد انخفاض معدلات الإصابة في أوروبا بفضل إجراءات الإغلاق، لجأت شركات الأدوية إلى البلدان الأكثر تضررًا بما في ذلك المكسيك والبرازيل وجنوب أفريقيا لإجراء تجارب لقاح واسعة النطاق على المتطوعين.
وقال وزير الخارجية مارسيلو إبرارد في مؤتمر صحفي وفقا لموقع "medical" إن الحكومة تريد ضمان "وصول المكسيك في الوقت المناسب" إلى لقاح فيروس كورونا عندما تكون جاهزة.
وقال إن المكسيك كانت على اتصال مباشر مع 15 من أكثر المختبرات تقدمًا في هذا المجال.
وأبلغت المكسيك عن 53000 حالة وفاة بسبب الفيروس خلف الولايات المتحدة والبرازيل..
كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك توقع صفقات مع 3 شركات أدوية لإجراء تجارب لقاح فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.