شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح كانزينو لفيروس كورونا وبدء التجارب فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل الإعلام الحكومية نقلا عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية فى الصين، أن شركة كانزينو CanSino Biologics، المتخصصة في اللقاحات في الصين فازت بموافقة براءة اختراع من بكين لمرشح اللقاح كانزينو "Ad5-nCOV"لفيروس كورونا، وذلك وفقا لصحيفة People’s Daily الصينية.

وقالت الصحيفة، المملوكة للدولة يوم الأحد، إن هذه هي أول براءة اختراع للقاح COVID-19 تمنحها الصين، واستشهدت الصحيفة بوثائق نشرتها إدارة الملكية الفكرية الوطنية الصينية، تقول إن براءة الاختراع صدرت في 11 أغسطس.

وقالت السعودية هذا الشهر، إنها تخطط لبدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كانزينوCanSino ، فيما أعلنت الشركة أنها تجري أيضًا محادثات مع روسيا، والبرازيل، وتشيلي، لبدء تجارب المرحلة الثالثة في تلك البلدان، حيث ارتفعت أسهم كانزينو CanSino في هونج كونج بنحو 14% في جلسة يوم الاثنين الصباحية، كما ارتفعت أسهمها في شنغهاي بنسبة 6.6% اعتبارًا من منتصف النهار.

وعلى صعيد آخر، أظهرت سجلات التسجيل أن المرحلة الأخيرة من تجربة مرشح اللقاح كانزينو لفيروس كورونا COVID-19 بدأت في روسيا، حيث تكثف شركة الأدوية الصينية، الاختبارات في الخارج للحصول على موافقة من الجهات التنظيمية.

وأوضحت الصحيفة أن لقاح فيروس كورونا يسمى Ad5-nCoV ، تم تطويره بالاشتراك مع شركة الأدوية الحيوية الصينية كانزينو" CanSino "، وفريق من خبراء عسكريين صينيين فى الأمراض المعدية، في ووهان، بمقاطعة هوبي.

وحصل لقاح كورونا الصينى" Ad5-nCoV "، بالفعل على الموافقة على استخدامه من قبل الجيش الصينى، بعد تجارب المرحلة الأولى والثانية، ويجرى الآن إجراء المزيد من التجارب في المراحل الأخيرة فى المكسيك، والمملكة العربية السعودية.

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وكانت شركة كانزينوCanSino ، قد أعلنت الشهر الماضى، إنها تجرى محادثات بشأن إطلاق تجارب المرحلة الأخيرة أو المرحلة 3، في السعودية، وروسيا والبرازيل وتشيلي.

وتقوم شركة كانزينو الصينية، باختبار المرشحين فى الخارج حيث أصبحت الصين أقل ملاءمة لتجارب المرحلة 3 نظرًا لقلة عدد حالات فيروس كورونا COVID-19 الجديدة.

ويتطلب إكمال المرحلة 3 من التجارب عمومًا الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لتوزيع لقاح للاستخدام العام.

وأظهر سجل الدولة الروسي للتجارب السريرية أن دراسة المرحلة الثالثة من المتوقع أن تجند 625 متطوعًا عبر ثمانية معاهد طبية لاختبار سلامة وفعالية اللقاح الصينى"Ad5-nCoV".

كانت روسيا أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للاستخدام العام للقاح فيروس كورونا COVID-19 ، بعد أقل من شهرين من الاختبار البشري، يستخدم هذا اللقاح الفيروس الغدي لنقل المستضد من فيروس كورونا إلى الخلايا البشرية ، وهو نهج مشابه لنهج لقاح فيروس كورونا الصينى" Ad5-nCoV".

وأكدت الصحيفة أنه مع إصابة 927.745 ألف حالة إصابة، تحتل روسيا المرتبة الرابعة فى العالم من حيث عدد الإصابات.