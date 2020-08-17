أطعمة تساعدك على طرد السموم من جسمك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:17 مساءً - يعاني ثلث أطفال العالم من التسمم بالرصاص، حسب ما كشفه تقرير حديث أصدرته منظمة ”اليونيسف“.

والتسمم هي حالة يمكن أن تسبب تأخر مراحل النمو والتأثير على الذكاء، وتلف الدماغ والأعصاب عند الأطفال.

وخلافا للرصاص، فهناك العديد من المعادن الثقيلة السامة الأخرى التي يمكن أن تتسلل لأجسامنا من خلال التربة والهواء والماء والطعام، وحتى الأدوات المنزلية، ومن ضمنها الزرنيخ والزئبق والنيكل.

ويمكن أن تسبب هذه المعادن عواقب خطيرة، مثل الضمور العضلي والعصبي واضطرابات المناعة الذاتية، وحتى السرطان، فضلا عن فقر الدم واضطرابات الجهاز الهضمي ومشاكل النوم أيضا، لذا فهناك حاجة إلى التخلص من سموم المعادن الثقيلة.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة والأعشاب والتوابل التي تساعد على التخلص من المعادن السامة في جسمك:

الكزبرة

تعتبر من أفضل الخيارات لإزالة السموم من الجسم، حيث تقلل من تراكم المعادن الثقيلة السامة، مثل الزئبق والرصاص في الجسم.

الفواكه والخضروات

تمتلئ الفواكه مثل البرتقال والليمون والجريب فروت والبابايا، والخضروات مثل السبانخ والبروكلي، بفيتامين سي؛ لذا فهي تعمل كمضادات للأكسدة لتقليل الأضرار التي تسببها سمية المعادن في الجسم.

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الثوم والبصل

يعد البصل والثوم من الأطعمة الغنية بالكبريت التي تُزيل سموم المعادن السامة، مثل الرصاص والزرنيخ من الكبد.

بذور الكتان والشيا

يُعرفان بمحتواهما الغني بـ أوميغا 3 الدهنية والألياف، لذا فهما يساعدان في إزالة السموم من القولون.

وعلى الجانب الآخر، يمكن أن تزيد بعض الأطعمة من الإصابة بالتسمم المعدني والالتهابات، كما يجب تجنب مجموعة من الأطعمة في حال الإصابة بتسمم المعادن، وهي:

الأسماك

الأسماك من الأطعمة التي يجب تجنبها، وخاصة سمك التونة وسمك أبو سيف والماكريل، حيث تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.

الأطعمة المصنعة

يتم تزويد هذه الأطعمة بإضافات ضارة قد تزيد من حدة أعراض التسمم أو تقلل قدرة الجسم على إزالة السموم.