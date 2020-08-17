شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد دواء ضغط ليس له أعراض جانبية؟.. «استشاري» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أنه لا يوجد إلى الآن دواء ضغط ليس له أعراض جانبية.

جاء ذلك في رد على سؤال أحد المغردين يستفسر من أحد الأطباء بشأن “هل يوجد دواء ضغط ما له أعراض جانبية أبداً؟”.

ورد الدكتور النمر مستشهدا بقول الطبيب قائلا: “لا يوجد إلى الآن، ولكن لكل حالة تفاصيلها الدقيقة التي تحدد الدواء المناسب لها”.