مذكرة تفاهم بين مراكز بحثية في الإمارات وإسرائيل لمكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية عن توقيعه مذكرة تفاهم مع "Pluristem Therapeutics Inc" تمهيداً للتعاون في مجال الأبحاث والتطوير المتعلق بخدمات ومنتجات الطب التجديدي بما فيها تلك التي يمكن استخدامها في مكافحة جائحة "كوفيد-19".

وقّع المذكرة، التي تجمع بين قطبين صاعدين في مجال الخلايا الجذعية، ممثلون عن الطرفين الإماراتي والإسرائيلي في مراسم احتفال أقيمت عن بُعد، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

ويهدف التعاون إلى الاستفادة من مجالات خبرة كل من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وشركة "Pluristem" في العلاجات الخلوية لتوفير طب تجديدي لا تقتصر فائدته على مواطني الدولتين فقط بل يعود بالنفع على الإنسانية ككل.

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير التنفيذي لبرنامج زراعة نخاع العظام في أبوظبي: "حرصت دولة الإمارات دائماً على الشمولية في إيجاد حلول لتحديات عالمية، جامعةً بين الكفاءات المختلفة التي تأتي من دول متنوعة".

وأضافت: "وقد اتبعنا نحن في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ذات النهج، كما هو واضح في تنوع الخبرات بين زملائي وشركائنا الدوليين".

من جهته، قال الدكتور يندري فينتورا، المدير العام لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: "لقد أثبتت شركة "Pluristem" ريادتها في مجال الخلايا الجذعية، ونتطلع إلى العمل مع فريقها والتعاون في الأبحاث والتطوير."

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وطوّر كلاً من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وشركة "Pluristem" منتجات مبتكرة أثبتت أنها آمنة وفعالة في علاج الإصابات بفيروس "كوفيد-19"، حيث عالجت "Pluristem" مرضى بمنتجها المشيمي الخيفي "PLX-PAD" عبر برامج "الاستخدام الرحيم" والتي تتيح تقديم الأدوية التجريبية لأشخاص غير مشاركين في التجارب السريرية، وذلك في إسرائيل والولايات المتحدة، وهي تقوم حالياً بإجراء تجارب المرحلة الثانية في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

بينما عالج مركز أبوظبي للخلايا الجذعية المصابين بفيروس كورونا المستجد بمنتجه "UAECell19" الحاصل على براءة اختراع والمعتمد، والذي نجح في تحقيق تحسن سريري في نصف الوقت المتوقع وفي خفض مدة الاستشفاء لربع المدة مقارنة بالمرضى الذين تلقوا العلاج التقليدي.

واتفق الطرفان على تبادل نتائج الأبحاث والعينات، والتعاون في استخدام المعدات وفي إجراء الاختبارات، وجميع الأنشطة الأساسية الأخرى المتعلقة بتطوير العلاج والبحث في العلاجات الخلوية لمجموعة واسعة من الحالات الطبية بما فيها فيروس "كوفيد-19".

وأكد ياكي ياناي، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة "Pluristem" أهمية هذا التعاون قائلاً: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية والتي ستمكننا من تبادل المعرفة والخبرات والتي من شأنها تعزيز مجال الرعاية الصحية في دولنا وخارجها".

وأضاف: "إننا نرى علوم الحياة والطب التجديدي جسراً لتوثيق روابط السلام وضمان الازدهار والاستقرار في منطقتنا والعالم بأسره، ومن واجبنا كقادة أعمال وعلماء أن ندفع إلى الأمام كافة الجهود لتعزيز التعاون وتشجيع الابتكار والتعليم. نحن نفتخر بأن نكون في المقدمة خلال هذه اللحظة التاريخية المهمة".