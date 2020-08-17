صحة ورشاقة

المغرب يعلن مشاركته في تجارب سريرية للقاح كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

الخليج 365 - حمزة المعطي

الإثنين 2020/8/17 04:53 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت المملكة المغربية عن استعدادها للمشاركة في التجارب السريرية، المتعلقة باللقاح المُضاد لفيروس المُستجد.

وكشف وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، الاثنين، عن مُشاركة بلاده في التجارب السريرية المتعلقة بـ"كوفيد 19" للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في آجال مناسبة دون أن يحدد الجهة المتعاونة.

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وقال الوزير  إن المغرب سينخرط، على غرار عدد من الدول ومع عدة بلدان، في تجارب سريرية لهذا اللقاح، نظرا لتوفرها على الترسانة القانونية الكافية لتأطير هذا اللقاح".

وأكد "الطالب" أن ذلك سيجري من أجل تمكين المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي، أولا، والتموقع للحصول على الكمية الكافية من اللقاح في الوقت المناسب، ثانيا، وأيضا لتحويل الخبرة حتى يتمكن في المستقبل العاجل القريب من تصنيع اللقاح.

ويُذكر أن المملكة المغربية تُسجل في الأيام القليلة المنقضية أعداداً كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا، إذ بلغ عدد الخاضعين للعلاج حتى الأحد، 12 ألفا و487 مُصابا، بعد تسجيل 1472 حالة إصابة جديدة.

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