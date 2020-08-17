شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية جديدة لربط الأجهزة الإلكترونية مع الأنسجة البشرية لمراقبة الصحة وتتبع الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم تطوير تقنية جديدة «تشبه سايبورغ» لدمج الأجهزة الإلكترونية بأمان مع الأنسجة البشرية لتحسين مراقبة الصحة وتتبع الأورام، والسايبورغ ‏ هو كائن يتكون من مزيج من مكونات عضوية وبيو-ميكاترونية. وذكرت ديلي ميل ان علماء من جامعة ديلاوير اكتشفوا طريقة لربط أجهزة داخل جسم الإنسان عن طريق توصيلها بأنسجة باستخدام طلاء أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. ويقول الباحثون إن ربط الإلكترونيات بالأنسجة يمثل تحديًا كبيرًا، لأن المواد المستخدمة في التكنولوجيا مثل الذهب والسيليكون تسبب ندبًا يمكن أن يعيق تدفق البيانات.

وأوضح الفريق أنه بالنسبة للتطبيقات التي يتم إدخالها في أنسجة العضلات أو المخ، يجب أن تضمن تدفق الإشارات الكهربائية حتى تعمل بشكل صحيح، لكن الندوب تعيق هذا النشاط. وطور الباحثون الأمريكيون طلاءً جديدًا لأجهزة «الإنسان والآلة» التي تتصدى للمشكلات الناتجة عن الندبات التي تسببها المواد المستخدمة في الإلكترونيات الدقيقة.

قال البروفيسور ديفيد مارتن، من جامعة ديلاوير، الذي قاد الدراسة، إنهم توصلوا إلى فكرة استخدام طلاء أثناء محاولة توصيل جهاز بالدماغ. وأوضح مارتن: «كنا نحاول ربط أقطاب كهربائية صلبة غير عضوية بالدماغ، لكن الأدمغة مصنوعة من مواد عضوية ومالحة وحيوية». والأساليب التي كانوا يستخدمونها لم تكن مجدية، لذلك شرعوا في البحث عن البدائل، بما في ذلك المواد الإلكترونية العضوية مثل البوليمرات المترافقة. وأضاف لقد وجدنا مثالًا مستقرًا كيميائيًا تم بيعه تجاريًا كطلاء مضاد للكهرباء الساكنة للشاشات الإلكترونية. وبعد الاختبار، وجد الفريق أن البوليمر- مادة تتكون من جزيئات كبيرة جدًا- لها الخصائص اللازمة لربط الأجهزة والأنسجة البشرية. وأوضح مارتن: «هذه البوليمرات المترافقة نشطة كهربائيًا، لكنها أيضًا نشطة أيونيًا (مشحونة)». وتمنحهم الأيونات المضادة الشحنات التي يحتاجون إليها، لذلك عندما تكون قيد التشغيل، تتحرك كل من الإلكترونات والأيونات. وأدى البوليمر، المعروف باسم poly(3،4-ethylenedioxythiophene) أو PEDOT، إلى تحسين أداء الزرع الطبي بشكل كبير. وقال الباحثون إنه يفعل ذلك عن طريق زيادة جودة الإشارة وعمر البطارية لدى المرضى. وتم استخدام بوليمرات PEDOT في عدد من التطورات الحديثة، بما في ذلك كطلاء لـ «الطوب الذكي» الذي يمكنه تخزين الطاقة مثل البطارية.

لا يقتصر الأمر على البشر الذين يمكن أن يحصلوا على «الزرع الإلكتروني ''، فقد وجدت دراسة غير ذات صلة أن عمليات الزرع تم زرعها في الجراد في محاولة لإنشاء جراد إلكتروني لاكتشاف المتفجرات.

في الآونة الأخيرة، صنعت مجموعة مارتن غشاء PEDOT مع جسم مضاد لعامل نمو بطانة الأوعية الدموية (VEGF)، مصمم لتحفيز نمو الأوعية الدموية بعد الإصابة. ويمكن أن يعمل البوليمر الذي طوره الفريق كجهاز استشعار للكشف عن الإفراط في التعبير عن VEGF وبالتالي المراحل المبكرة من المرض والأورام.

تحتوي البوليمرات الأخرى على نواقل عصبية، ويمكن أن تساعد هذه الاغشية في استشعار أو علاج اضطرابات الدماغ أو الجهاز العصبي. وصنع الفريق بوليمرًا من الدوبامين «dopamine»، والذي يلعب دورًا في سلوكيات الإدمان.

يقول مارتن إن هذه المواد المهجنة البيولوجية الاصطناعية قد تكون مفيدة يومًا ما في دمج الذكاء الاصطناعي مع الدماغ البشري.

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وفي النهاية، قال مارتن إن حلمه هو أن يكون قادرًا على تكييف كيفية ترسيب هذه المواد على سطح ما ثم وضعها في نسيج كائن حي. وأضاف أن «القدرة على إجراء البلمرة بطريقة مضبوطة داخل كائن حي ستكون رائعة». وتم تقديم النتائج في الاجتماع الافتراضي للجمعية الكيميائية الأمريكية لخريف 2020.