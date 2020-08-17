كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:42 مساءً - يعتبر دبس الرمان من المنكهات التي تضاف إلى الطعام، ولا يخلو طبق السلطة منه وكذلك بعض الأكلات الواردة من منطقة الشام خصوصاً، وقد كثر الحديث عنه خاصة أن ثمرة الرمان ورد ذكرها في القرآن الكريم، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" أهم فوائد دبس الرمان للحامل من خلال اللقاء مع إختصاصية التغذية الدكتورة هيفاء الجبري كالآتي. ما هو دبس الرمان؟ دبس الرمان هو سائل سميك يمتاز بأنه شديد الحموضة ولونه الأحمر القاتم، إلى جانب فوائده الصحية العديدة واستخداماته المتنوعة.

يضاف السكر إلى الرمان لتصنيع دبس الرمان، ولذلك فكل ملعقة منه تحتوي على 40 سعر حراري.

ودبس الرمان هو العصير المكثف للرمان، ويمكن أن يبقى صالحاً للاستعمال لمدة طويلة على عكس عصير الرمان مثلاُ. فوائد دبس الرمان للحامل يحمي الجنين من العيوب الخلقية حين تضيفه الأم إلى طعامها.

يزيد من نسبة الحديد لدى الحامل لأنه غني بالحديد، ولكن يجب عدم استهلاكه بكثرة لأنه يحتوي على سعرات حرارية.

يحتوي على فيتامينات تقوي عظام وأسنان الحامل والجنين.

ويحافظ على ضغط الدم الصحي خلال فترة الحمل.

ويعمل على تقليل الغازات والانتفاخ، لأنه ينظم الحركة المعوية لاحتواءه على مجموعة فيتامين ب وباتالي فهو يحمي من الامساك الذي يسببه نقص أحد أجزاء هذا الفيتامين.

يعمل على خفض معدلات الكوليسترول السيء عند الحامل.

ويعزز جهازها المناعي وكذلك الجهاز المناعي لدى الجنين، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة. كيف يصنع دبس الرمان في المنزل؟ يتم انتقاء حبات الرمان الناضجة والسليمة.

يتم عصر الرمان بعد فرط الحبات وتخليصها من الشوائب. Advertisements

يصفى بمصفاة سلك، ثم يصفى بقطعة من الشاش.

يرفع لتراً من عصير الرمان المضاف له نصف كوب من السكر و نصف كوب من عصير الليمون، وتستمر في التحريك حتى يغلظ قوامه.

يترك حتى يبرد ثم يحفظ في قناني غامقة اللون، ثم يوضع في رف الثلاجة لحين الاستخدام.

يمكن استهلاكه خلال ستة أشهر من حفظه في الثلاجة فقط.

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