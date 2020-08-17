إنفوجراف.. 16 طعاما تحارب السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الإثنين 2020/8/17 04:09 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/8/17 04:09 م بتوقيت أبوظبي

يتميز مرض السرطان بنمو الخلايا غير الطبيعية التي تضر الجسم بطرق مختلفة، وهناك أكثر من 100 نوع من السرطان تختلف أعراضها. ومن بين هذه الأنواع سرطان الثدي والجلد والمبيض والرئة والبنكرياس والقولون والبروستاتا والأورام اللمفاوية، وغيرها. وينصح الأطباء بضرورة اتباع نظام غذائي صحي للوقاية من السرطان والحد من انتشاره في الجسم، ومن هذه الأطعمة ما يلي:



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