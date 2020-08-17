شكرا لقرائتكم خبر عن Google تدعم جهود الإغاثة والتعافي في لبنان بمبلغ 2.2 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلنت Google التبرّع بمبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي لدعم أهالي بيروت الذين تضرروا من الانفجار المأساوي الذي هزّ العاصمة مؤخرًا.

ويندرج هذا التبرع ضمن إطار «برنامج مضاعفة التبرعات» الذي تعتمده الشركة حيث تطابق كل تبرع يقوم به موظفوها بالقيمة التي تساوي ذاك التبرع. سيتم تقديم الأموال إلى منظمات غير حكومية محلية تقدم الإغاثة الطبية والملاجئ العامة والتبرعات الغذائية في لبنان.

قال لينو كاتاروزي، مدير عام شركة Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن شركته سوف تتبرع مباشرةً إلى المنظمات غير الحكومية والمنظمات الخيرية المحلية في لبنان التي تبذل جهودًا شاقة واستثنائية على الأرض لخدمة الأفراد والعائلات المتضررة.

ونحن ملتزمون بالاستمرار في إتاحة الوصول إلى المعلومات الهامة التي يحتاجها الأشخاص هناك في هذا الوقت الصعب، ودعم الأنشطة التجارية المحلية عبر منتجاتنا مثل محرك بحث Google وخرائط Google وYouTube«.

وسعيًا لمساعدة الأنشطة التجارية المحليّة الأكثر تضررًا وتقديم الدعم لأصحابها، ستقدّم Google.org، وهي الذراع الخيرية للشركة، منحة ماليّة لمنظّمة Youth Business International، وهي شبكة عالمية لدعم روّاد الأعمال. ومن خلال برنامجها للاستجابة الفورية والتعافي، ستباشر المنظمة بتنفيذ حزمة متكاملة من تدابير الدعم في حالات الطوارئ تشمل خطوط الاتصال للمساعدة في الأزمات، والإرشادات الخاصّة، والتدريبات وعقد الندوات بهدف مساعدة الأنشطة التجارية الأكثر تضرّرًا. كما يعتزم موظّفو شركة Google على مشاركة وقتهم وخبراتهم من خلال برنامج إرشادي يهدف لمساعدة أصحاب الأنشطة التجارية في تعلّم المهارات اللازمة من أجل مواجهة التحديات القادمة.

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