شكرا لقرائتكم خبر عن إنستجرام يعلن الحرب على الحسابات المزيفة.. وهذه إجراءات تأكيد الهوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسعى منصة إنستجرام المملوكة لشركة فيسبوك، لحذف الحسابات المزيفة وبرامج الروبوت من خلال مطالبة بعض أصحاب الحسابات بتأكيد هويتهم، وقد يؤدي هذا الإجراء إلى تعطيل الحسابات المزيفة بشكل دائم.

وقالت المنصة عبر مدونتها الرسمية: «نريد أن يكون المحتوى الذي تراه على انستجرام أصليًا وقادمًا من أناس حقيقيين، وليس من برامج الروبوت أو الآخرين الذين يحاولون تضليلك».

وتستخدم إنستجرام مجموعة من الإشارات لتحديد هل مصداقية الحساب موضع تساؤل، وتشمل بعض هذه الإشارات، من المحتمل أن تكون الحسابات متورطة في سلوك غير أصلي منسق، عندما يكون غالبية متابعي الحساب في بلد مختلف عن موقعهم، تظهر الحسابات علامات النشاط الآلي، وعندما تكتشف إنستاجرام إشارات لنشاط غير حقيقي محتمل، ستطلب من صاحب الحساب تأكيد هويته.

وبدأت انستجرام بمطالبة الأشخاص بتأكيد من يقف وراء الحساب عندما ترى نمطًا من السلوك غير الأصيل المحتمل، ومن خلال مطالبة الأشخاص الذين يقفون وراء الحسابات بتأكيد معلوماتهم.

ولا يجب أن يتطابق اسم صاحب الحساب مع اسم الحساب نفسه، لأن ذلك من شأنه ظهور مشاكل عندما يتعلق الأمر بصفحات العلامات التجارية، أو أي شيء آخر غير الحسابات الشخصية، وبدلاً من ذلك، تبحث إنستجرام عن تأكيد وجود شخص حقيقي وراء حسابات ذات نشاط خطأ محتمل، وبمجرد أن تتحقق المنصة من معلومات صاحب الحساب، سيعمل الحساب كالمعتاد ما لم يكن هناك سبب لإجراء مزيد من التحقيق.

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