كوريا الجنوبية تكافح أسوأ تفشٍّ لكورونا منذ شهور

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

حذّرت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين من فرض قيود أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد مع ظهور بؤر جديدة للمرض بما في ذلك واحدة مرتبطة بكنيسة أصيب ما يربو على 300 من أتباعها لكن مئات آخرين عازفون عن الخضوع للفحص.

والتفشي المرتبط بكنيسة سارانج جيل في سول هو الأكبر في البلاد في غضون قرابة ستة أشهر، وأدى إلى تشديد قواعد التباعد الاجتماعي أمس الأحد.

وسجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 197 حالة إصابة جديدة حتى منتصف ليل السبت وأغلبها في منطقة العاصمة سول.

وكان تعامل كوريا الجنوبية مع المرض واحداً من قصص النجاح في احتواء الفيروس على مستوى العالم، لكنّها تصارع زيادات في حالات العدوى. وبإضافة الإصابات الجديدة يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 15515 من بينها 305 وفيات.

ومثلما كان الحال مع بؤر سابقة للمرض، واجهت السلطات بعض العزوف عن التعاون وصعوبات في تتبع بعض أتباع الكنيسة.

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وقال كيم جانغ-ليب نائب وزير الصحة إن الكنيسة قدمت للسلطات قوائم غير دقيقة لأتباعها. وعلى الرغم من تأكيد إصابة 312 شخصاً من بينهم بفيروس كورونا، إلّا أنّ أكثر من 700 آخرين ترغب السلطات في عزلهم مكانهم غير معروف.

وقال كيم خلال إفادة صحافية مقتضبة: “نحن قلقون بشدة” نافيا شائعات أشارت إلى أنّ السلطات ستسجل كل فحوص كورونا لأتباع الكنيسة على أنها إيجابية بغض النظر عن نتيجة الفحص، مضيفاً أنّ “هذا مستحيل. لن نزور نتائج الفحص”.

ويقود الكنيسة ناشط محافظ هو القس جون كوانغ-هون الذي ينظم مسيرات مناهضة للحكومة تطالب برحيل رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الأمر الذي أثار القلق من انتشار الفيروس وسط المحتجين.

ولم ترد الكنيسة على طلب تعقيب.

وقال كيم إنّه إذا لم تستقر أعداد الإصابات الجديدة هذا الأسبوع فإن الحكومة ستشدد قواعد التباعد وستغلق منشآت تزيد فيها مخاطر العدوى وستحظر تجمع 50 شخصا أو أكثر في مكان مغلق وتجمع مئة شخص أو أكثر في الأماكن المفتوحة.