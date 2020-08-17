"جهاز تتبع" ينذر بأزمة دبلوماسية بين روسيا وهولندا المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/8/17 02:35 م بتوقيت أبوظبي
بوادر أزمة دبلوماسية بين موسكو وأمستردام بدأت تلوح في الأفق مع إعلان السلطات الروسية العثور على أجهزة تتبع في سيارة ملحقها العسكري في هولاندا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها استدعت القائمة بأعمال سفارة هولندا في موسكو، احتجاجا على أجهزة التتبع التي عثر عليها في سيارة الملحق العسكري الروسي.
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