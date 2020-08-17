شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اللقاح الروسى الثانى لفيروس كورونا نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت آنا بوبوفا، رئيسة الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، أن مركز أبحاث فيكتور "Vector"، لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، بدأ المرحلة الثانية من الدراسات السريرية للقاح ضد فيروس كورونا الجديد، مؤكدة أن جميع المتطوعين المشاركين يتمتعون بصحة جيدة، وذلك وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأشارت إلى أن مركز أبحاث فيكتور فى روسيا يخطط لإطلاق إنتاج لقاح فيروس كورونا "COVID-19"، فى نوفمبر، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية بدأت اليوم، وجميع المتطوعين الذين تم اختيارهم بشكل خاص يشعرون بصحة جيدة، ولا توجد ردود أفعال لدى الذين تم حقنهم باللقاح.

وفى وقت سابق أفادت هيئة الرقابة الصحية التي تدير مركز فيكتور للأبحاث أن 86 متطوعًا سيتلقون اللقاح خلال المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

وقالت بوبوفا، كبير أطباء الصحة للصحفيين، إن روسيا، مثل أى دولة أخرى، يجب أن يكون لديها عدة لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا الجديد، ردا على سؤال حول الفرق بين اللقاحات التى طورها معهد الجمالية، ومركز فيكتور.

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وأضافت "من المؤكد تماما أنه فى كل دولة، بما فى ذلك روسيا الاتحادية، يجب أن يكون هناك عدة لقاحات مختلفة، وهذا ما نعمل عليه اليوم".

وقالت فى 11 أغسطس أصبحت روسيا أول دولة فى العالم تسجل لقاحًا ضد فيروس كورونا التاجى والذى أطلق عليه اسمSputnik V ، تم تطوير المستحضر من قبل معهد الجمالية الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الرعاية الصحية الروسية واجتاز التجارب السريرية في يونيو – يوليو، يعتمد على منصة معروفة استخدمت سابقًا للقاحات أخرى.

وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسى،(RDIF) أن روسيا تلقت بالفعل طلبات من 20 دولة لتزويدها بملياري جرعة من اللقاح، في غضون ذلك، فى 24 يوليو، تلقى مطور آخر، مركز Vector تصريحًا من وزارة الرعاية الصحية الروسية لإجراء تجارب سريرية للقاح على المتطوعين، تم تلقيح أول متطوع فى 27 يوليو، و شارك 5 متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وأكد المدير العام للمركز رينات ماكسيوتوف أن إطلاق اللقاح من المقرر أن يكون فى نوفمبر.