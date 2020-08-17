قائمة بمخاطر تدخين الحشيش.. الأزمة القلبية أبرزها

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن تدخين الحشيش قد يتسبب في حدوث أزمات قلبية وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب خصوصاً لدى المصابين بأمراض القلب الكامنة.



وأوصت جمعية القلب الأمريكية في بيان بعدم تدخين الحشيش بسبب الأضرار المحتملة للقلب والرئتين والأوعية الدموية.





ودرس البيان العلمي الذي نشرته مجلة AHA Journal Circulation الأبحاث الموجودة حالياً حول العلاقة بين الماريجوانا وصحة القلب.

بدوره، قال الصيدلي السريري روبرت بيج، الذي ترأس مجموعة الكتابة الطبية للبيان، إنَّ تعاطي الحشيش لديه القدرة على تحفيز أمراض القلب والأوعية الدموية وقد يتسبب في نوبات قلبية وسكتات دماغية.

Advertisements





وأشار إلى أن أي شخص يرغب في تعاطي الماريجوانا، يجب عليه أولاً أن يناقش المخاطر المحتملة مع أخصائي الصحة.

ووجدت بعض الدراسات التي حللتها المجموعة الطبية أن اضطرابات نظم القلب قد تحدث خلال ساعة بعد تدخين الأعشاب التي تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول.





وقد تتسبب هذه المادة في زيادة معدل ضربات القلب وزيادة حاجة القلب للأكسجين، وتعطيل جدران الشرايين والمساهمة في ارتفاع ضغط الدم، وفقاً لدراسات أخرى.

وذكر البيان أن آلام الصدر والنوبات القلبية واضطرابات ضربات القلب وغيرها من أمراض القلب الخطيرة مرتبطة بكل من التبغ وتسمم الماريجوانا بأول أكسيد الكربون.