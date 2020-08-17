شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخطط لزيادة إنتاج لقاح كورونا "سبوتنيك" 10 أضعاف خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ألكسندر جينتسبيرج، مدير مركز Gamaleya الفيدرالى لبحوث الأوبئة، وعلم الأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية أن لقاح فيروس كورونا الذى طوره مركز "Gamaleya" قد يدخل الإنتاج للتداول المدنى بعد شهر من إطلاق المرحلة الثالثة من البحث (ما بعد التسجيل) وفقا لوكالة تاس الروسية.

وشدد على أنه مع ذلك، لن يتمكن جميع المواطنين الروس من الحصول على اللقاح مرة واحدة، مضيفا أنه سيتم إطلاق الإنتاج المدنى بالتوازى مع "بحث ما بعد التسجيل"، لكن مع بعض التأخير، لأنه لا يوجد لقاح كاف.

وقال أعتقد أن هذا سيكون تأخيرًا لمدة شهر على الأكثر بعد بدء البحث بعد التسجيل، وفى وقت سابق، أكد جينتسبيرج، لوكالة تاس، أن عشرات الآلاف من الأشخاص سيشاركون فى المرحلة الثالثة من البحث، موضحا أنه سيتم إرسال الكمية الزائدة من اللقاح للتداول المدنى، ويمكن أن يكون هذا كافيا لعدة مناطق روسية.

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وأضاف أنه كان من الصعب التنبؤ بعدد جرعات الدواء التى يمكن إنتاجها في الأسابيع المقبلة لأن الإنتاج سيتم توسيعه، مشيرا إلى أنه بفضل الأموال التى خصصتها الحكومة الروسية بناءً على طلب الرئيس، ستزيد الطاقة الإنتاجية 10 أضعاف من اللقاح فى غضون شهر ونصف إلى الشهرين المقبلين.

وقال فى المستقبل القريب سيتم إطلاق 3-4 منشآت أخرى، وبحلول ديسمبر ستنتج 4 إلى 5 ملايين جرعة شهريًا، أو أكثر قليلاً، وهذا سيسمح بضمان الكمية اللازمة من اللقاح لروسيا بأكملها لمدة 9 إلى 12 شهرا.

يذكر أنه فى 11 أغسطس، سجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا الجديد، تم تطوير اللقاح، الذي أطلق عليه اسم "سبوتنيك 5" Sputnik V، من قبل معهد أبحاث "Gamaleya" لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، وتم الانتهاء من التجارب السريرية بنجاح فى يونيو ويوليو، فى 15 أغسطس، أعلنت وزارة الصحة عن بدء إنتاج اللقاح.