شكرا لقرائتكم خبر عن إلى أين وصل لقاح أكسفورد البريطانى المرتقب؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلى أين وصل لقاح أكسفورد البريطاني المرتقب؟.. سؤال مهم يطرحه الكثيرون في الوقت الحالي، فقد كان هذا اللقاح الذي أثار ضجة كبيرة وحقق نجاحًا عند إعلان نتائج التجارب الأولية واستجابة مناعية وأثبت أنه آمن أيضًا، وبحسب موقع "تايمز أوف أنديا" نتعرف في هذا الفيديو على آخر مستجدات لقاح أكسفورد المرتقب، الذي تطوره جامعة أكسفورد البريطانية مع شركة "أسترازينكا" للأدوية. وفى هذا الفيديو، نتعرف معًا على إجابة سؤال إلى أين وصل لقاح أكسفورد البريطاني المرتقب؟.

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