حيل لا بد منها لإذابة دهون الكرش

في رحلة فقدان الوزن وخسارة دهون البطن نضطر إلى اللجوء إلى حميات ووصفات طبيعية وأساليب عديدة، إلا أن هناك حيل ينمنك أن تقومي بها لتضمني عدم اكتسابك للوزن مجدداً، وكذلك خسارة الكيلوغرامات الزائدة وإذابة الدهون من منطقة الكرش.

إليك في ما يلي بعض من هذه الحيل التي سوف تساعدك على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة.

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أسباب زيادة الوزن

بالإضافة إلى الجانب الجمالي فإن تراكم الدهون قد يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل السكري والكولسترول أو أمراض القلب. وثمة العديد من العوامل التي تساعد على زيادة الوزن مثل:

الإجهاد

التغذية السيئة

تناول أدوية معينة

أسلوب حياة هادئ وغير نشط بدنياً

مشاكل هرمونية

الغطاء البلاستيكي: حيلة فعالة لفقدان الوزن

ربما عدد قليل من الناس يعرف ذلك، ولكن هذه الحيلة فعالة جداً لفقدان الوزن وإزالة الزوائد الإضافية القبيحة حول جسمك. ومبدأ هذه الحيلة بسيط للغاية: قبل موعد النوم، ضعي القليل من زيت جوز الهند على المناطق التي تريدين إزالة الوزن الزائد عنها مثل الفخذين أو البطن ولفي عليها الغطاء البلاستيكي الذي تغلفين به الطعام ولكن من دون أن تضغطي كثيراً لكي لا تشعري بالانزعاج. وهذه الحيلة سوف تعزز إزالة السموم وطبقات الخلايا الدهنية بتحفيز عملية التعرق.

وعلاوة على ذلك، لكي تكون هذه النصيحة فعالة للغاية ننصحك بوضع بعض كريمات التنحيف الطبيعية والعضوية . وسوف يسمح الغطاء البلاستيكي بدخول أو تخلل المواد إلى داخل الجسم وبالتالي الحصول على نتائج أفضل. وإليك هذه الوصفة لكريم تنحيف طبيعي.

المكونات:

صفار بيضة واحدة

نصف كوب من العسل

بضع نقاط من زيت الليمون الأساسي

اخلطي جميع المكونات في وعاء وضعي هذا الكريم على المناطق المعينة التي تريدين إزالة الوزن الزائد عنها، الأفخاذ أو البطن، ثم غطي المكونات بغطاء بلاستيكي ثم نامي وهي ملتفة حول جسمك.

يسمح صفار البيض بتقوية الجلد ويمنع ترهله. ويتميز زيت الليمون الأساسي بخصائص مضادة للبكتيريا ويساعد على التنحيف مما يجعل الدورة الدموية تمنع تراكم الانسجة الدهنية. وأما العسل فإنه يغذي البشرة ويقويها ويمنع ترهل الجلد.

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وعلى أية حال، من المهم تناول الأطعمة الصحية وممارسة النشاط البدني بانتظام، ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل من أجل فقدان الوزن.

حيل أخرى يمكنك اللجوء إليها إذا أردت فقدان الوزن:

عدم تفويت وجبة الفطور أبداً

من أجل فقدان الوزن يتبع العديد من الأشخاص عادة سيئة بتفويت وجبة الفطور لاعتقادهم أن من شأن ذلك أن يسرع عملية فقدان الوزن. ولكن وجبة الفطور المكتملة أساسية للحصول على الطاقة والشعور بالشبع الدائم طوال النهار ويجنبك الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة التي تزيد من الوزن.

شرب الماء

شرب الماء أساسي لكي يؤدي الجسم وظائفه بشكل جيد، وخصوصاً لفقدان الوزن. والماء يساعد على تنقية الجسم وإزالة السموم المتراكمة التي يمكن أن تكون السبب في زيادة الوزن. كما يعطي الماء الشعور بالشبع وهذا يجنبك تناول الوجبات الخفيفة. وينصح بشرب حوالي ليتر ونصف من الماء على الأقل يومياً.

عدم حرمان الجسم من النوم

قلة النوم تؤدي إلى اضطراب وظيفة نوعين من الهرمونات التي تلعب دوراً أساسياً في التغذية: الجريلين واللبتين . الأول مسؤول عن الشعور بالجوع بينما الثاني مسؤول عن الشعور بالشبع. ولذلك حين يضطرب النوم فإن الشعور بالجوع سوف ينطلق في أوقات خاطئة مما يدفعك إلى تناول الأشياء الحلوة أو الأشياء المالحة أثناء الليل.