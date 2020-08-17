شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 نقلت وسائل إعلام صينية نقلا عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين إن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح (إيه دي5-إن سي أو في) ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، أن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19. Advertisements ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس/آب. وقالت السعودية هذا الشهر إنها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "كانسينو"، وصرحت "كانسينو" بأنها تجري أيضا مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.

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