شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الوزن فى عمر الشباب يمكن أن يخفض خطر الوفاة المبكرة بنسبة الضعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت دراسة جديدة أن تقليل الدهون بين سن الرشد ومنتصف العمر يمكن أن يحد من خطر الوفاة المبكرة، حيث قال باحثون أمريكيون إن التخفيضات في مؤشر كتلة الجسم (BMI) تقريبًا بين سن 25 و 40 أمر بالغ الأهمية للعيش حياة طويلة، وحسب الديلى ميل البريطانية كان الأشخاص الذين انخفض مؤشر كتلة الجسم لديهم من نطاق "السمنة" في بداية مرحلة البلوغ إلى أقل من "زيادة الوزن بشكل خطير" في منتصف العمر قللوا من خطر الوفاة بنسبة 54 في المائة.

وقالت الدراسة إن فقدان الوزن بعد منتصف العمر لا يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة ، ومع ذلك ، فمن الأفضل أن يُنصح الناس بمكافحة الدهون في منتصف العمر على أبعد تقدير، يمكن أن يؤدي حمل الدهون الزائدة إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وحتى الخرف في وقت لاحق من الحياة.

وفي إنجلترا تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة تقريبًا في العشرين عامًا الماضية من 6.9 مليون إلى 13 مليونًا ، وفقًا لمؤسسة السكري في المملكة المتحدة - حوالي 29 في المائة من إجمالي البالغين الإنجليز.

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وقال مؤلف الدراسة الدكتور أندرو ستوكس ، الأستاذ المساعد للصحة العالمية في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة: "تشير النتائج إلى فرصة مهمة لتحسين صحة السكان من خلال الوقاية الأولية والثانوية من السمنة ، خاصة في الأعمار الأصغر".

واستخدم الباحثون بيانات من 1998 إلى 2015 لـ 24205 مشاركًا من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية.

ويعتقد فريق البحث أنه من الأفضل فقدان الوزن في الجزء الأول من مرحلة البلوغ مقابل الجزء الأخير من مرحلة البلوغ.

وقال المشارك بالدراسةJoAnn Manson ، أستاذ الطب في الجامعة: "على الرغم من أن هذه الدراسة ركزت على منع الوفيات المبكرة ، فإن الحفاظ على وزن صحي سيقلل أيضًا من عبء العديد من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب وحتى السرطان".