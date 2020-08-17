كورونا حول العالم.. 50 ألف وفاة بالهند ورقم قياسي في البيرو

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من ٢١.٧ مليون إصابة.

وأفادت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن إجمالي الإصابات تجاوز 21 مليونا و672 ألف حالة.





كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من ١٣.٧ مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 775 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة والسعودية والأرجنتين وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

أكثر من 50 ألف وفاة في الهند





وتجاوزت الهند 50 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بعد تسجيل 941 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبتسجيلها 50 ألفا و921 حالة وفاة تحتل الهند المرتبة الرابعة عالمياً في عدد الوفيات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.

وأحصت الهند حتى الآن أكثر من ٢.٦ مليون حالة إصابة بعد تسجيل 57 ألفاً و982 حالة إصابة جديدة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الهندية.

ارتفاع حصيلة أمريكا اللاتينية





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وأظهرت بيانات رسمية أن فيروس كورونا يواصل تفشّيه في العديد من دول أمريكا اللاتينية ولا سيما في كولومبيا حيث تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء عتبة الـ15 ألف حالة، وفي البيرو التي سجّلت حصيلة إصابات يومية قياسية.



في بوجوتا، أعلنت وزارة الصحّة أن كولومبيا سجّلت 287 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 15.097 حالة من أصل 468.332 إصابة سجّلت حتى يوم الأحد.





وفي ليما، أعلنت وزارة الصحة أن البيرو سجّلت خلال 24 ساعة أكثر من 10 آلاف إصابة، وهو رقم قياسي جديد لليوم الثاني على التوالي.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس خلال 24 ساعة بلغ 10.143 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد المصابين إلى 535.94 مصاباً منذ بداية الوباء.

من جهتها أعلنت الإكوادور، إحدى الدول الأكثر تضرّراً من الوباء في أمريكا اللاتينية مع أكثر من 100 ألف إصابة، عزمها على تصنيع لقاحات مضادّة للفيروس.

إصابات جديدة في ألمانيا





وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية تسجيل 561 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 224014.



وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات حالة واحدة ليصبح 9232.

108 آلاف وفاة في البرازيل





سجلت البرازيل 23101 حالة إصابة و620 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في البرازيل إن إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البرازيل وصل إلى 3 ملايين و340197 إصابة مؤكدة و107852 وفاة.



