أول لقاح صيني ضد كورونا.. ومشاركة سعودية

نقلت وسائل إعلام صينية سمية نقلا عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين إن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح (إيه دي5-إن سي أو في) ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، أن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.



ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس/ آب.



وقالت السعودية هذا الشهر إنها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "كانسينو"، وصرحت "كانسينو" بأنها تجري أيضا مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.