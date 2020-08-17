شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لتحسين لياقتك البدنية أثناء جائحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النظام الغذائي المتوازن وممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين هى الامور التى تجعلك دائما بصحة جيدة وسعيدا، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا والجلوس لفترات طويلة فى المنزل وقلة الإرادة وقلة الوقت وقلة النتائج يمكن أن تجعلك تشعر بالهزيمة والانكماش وهناك بعض الطرق السريعة والبسيطة التي ستجعل جسمك وعقلك يعملان لصالحك وليس ضدك وحسب ما ذكره موقع mirror فهى:

1:المشمش الأسود هو نوع من أنواع العنب يحتوى على مادة الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة القوية التي ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، ولكن الآن اكتشف العلماء في جامعة جون مورس في ليفربول أن تناول مستخلص الكشمش الأسود المسمى CurraNZ لمدة ثمانية أيام سيكون له نفس التأثير على سكر الدم مثل أربعة أسابيع من التمارين المنتظمة.

ووجدت دراستهم أيضًا أن المستخلص يحسن حساسية الأنسولين بنسبة 22 في المائة ويقلل من ارتفاع السكر بعد الوجبات. كما تم خفض البروتين التفاعلي C - وهو علامة للالتهابات غير الصحية - بنسبة 24 في المائة.

قال الدكتور سام شيبرد ، كبير المحاضرين في الرياضة والتغذية الرياضية: "أظهرت الدراسات التي تبحث في التدريب الرياضي تحسنًا بنسبة 15 إلى 25 في المائة على مدى أربعة إلى ستة أسابيع".

2:يزيد تناول مجموعات محددة من الأطعمة من امتصاص العناصر الغذائية التي تحتوي عليها، على سبيل المثال ، يعزز فيتامين سي امتصاص الحديد ، لذلك من الجيد شرب عصير البرتقال عند تناول الأطعمة الغنية بالحديد ، مثل اللحوم الحمراء أو السبانخ.

وننسى أن تصبح خالي من الدهون، يتم امتصاص جميع الفيتامينات A و D و E و K بسهولة أكبر عند تناولها بكمية قليلة من الدهون لذا أضف بعض الضمادات التي تحتوي على الزيت لتعزيز فوائد السلطة.

يوجد فيتامين د ، الذي يزيد من امتصاص الجسم للكالسيوم المقوي للعظام ، في الأسماك الزيتية والبيض والأطعمة المدعمة ، لذا تأكد من إضافة الكثير منها إلى نظامك الغذائي أيضًا.

3:التحديق في الشاشة لساعات متتالية يمكن أن يجعل عينيك تشعر بالتعب والجفاف وهناك أدلة على أنه يزيد من احتمالات إصابتك بقصر النظر، لكن الباحثين في جامعة ريدينغ اكتشفوا حيلة بسيطة حقًا لتحسين التركيز وتقليل إجهاد العين ، مجرد التحديق في نهاية أنفك كل 20 دقيقة أو نحو ذلك.

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نظرت الدراسة في العديد من التقنيات المختلفة ولكن الدكتورة آنا هوروود قالت: "إن النظر إلى نهاية أنفك أثبت أنه أكثر فعالية بشكل ملحوظ من الطرق المعقدة التي يُعتقد تقليديًا أنها أفضل."

4:التنفس من البطن، ينتج عن استخدام العضلات الموجودة عبر ضلوعك للتنفس أنفاسًا ضحلة ، لذا ابدأ في استخدام عضلات بطنك لسحب الهواء بعمق أكبر إلى الرئتين، يتم تدريس التنفس من الحجاب الحاجز في اليوجا والتاي تشي والبيلاتس.

يدفع المزيد من الأكسجين إلى مجرى الدم وتشمل الفوائد تباطؤ معدل ضربات القلب ، وانخفاض ضغط الدم ، وانخفاض مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول وتحسين التركيز

5: ابتعد عن تناول الشروبات الكحولية والتدخين لأنها تؤثر على صحة الجسم والدماغ

6:يجب ان تتحرك بشكل مستمر وعدم الجلوس لفترات طويلة، حيث أظهرت الدراسات أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من الشيخوخة ويزيد من خطر الموت المبكر، يقول علماء في جامعة كولومبيا إن المهم ليس فقط عدد الساعات ، بل عدد المرات التي تقف فيها.

الخبر السار هو أن الوقوف كل 30 دقيقة يمكن أن يقلل من خطر الموت المبكر إلى النصف.