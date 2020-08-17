شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير للحوامل.. تغير الهرمونات يؤثر على رؤية العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى الكثير من الحوامل من تغيرات كبيرة في أجسامهم بداية من غثيان الصباح وألم الظهر والإمساك والتورم ولكن قد لا أن يؤثر الحمل على الرؤية ، ولكن هذا أمر تواجهه العديد من الأمهات، والرؤية الضبابية أثناء الحمل هي في الواقع شكوى شائعة يمكن أن تستمر حتى بعد الولادة، وفقا لما ذكره موقع healthline.

ما الذي يسبب تشوش الرؤية في الحمل؟

ويمكن للهرمونات أن تلحق الخراب بالجسم يمكن إلقاء اللوم على الهرمونات لتغيير المزاج ، كما أن هرمونات الحمل تؤدي أيضًا إلى غثيان الصباح ونفور الطعام، لذلك ربما لا يكون من المستغرب أن الرؤية الضبابية أثناء الحمل لها علاقة كبيرة بتغيير الهرمونات أيضًا، والهرمونات المتقلبة مسؤولة عن التورم أثناء الحمل، ولا يحتفظ السوائل في القدمين أو الجزء السفلي من الجسم فقط يمكن أن يتراكم السائل أيضًا في العينين.

ويمكن أن يؤدي الاحتفاظ بالماء إلى زيادة الضغط في مقلة العين ويجعل القرنية أكثر سمكًا ، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية قد تتداخل التغيرات الهرمونية أيضًا مع إنتاج الدموع إذا أنتجت العينين دموع أقل فقد يؤدى ذلك الى الشعور برؤية ضبابية.

ووفقا لتقرير healthline فإن الرؤية الضبابية في الحمل ليست عادة مشكلة خطيرة ولكن من غير المحتمل أن يتداخل مع الأنشطة اليومية.

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كيف تعالجين تشوش الرؤية أثناء الحمل؟

وعادةً ما تكون الرؤية الباهتة أثناء الحمل مؤقتة ، لذا يمكن توقع عودة الرؤية إلى وضعها الطبيعي في وقت ما بعد الولادة في بعض الأحيان ، قد تغير تغييرات الرؤية في الحمل العين بشكل دائم وتتطلب زيارة طبيب العيون بعد ولادة الطفل.

وتوصي الجمعية الكندية لأخصائيي البصريات بالانتظار لمدة 6 إلى 9 أشهر بعد الولادة للتأكد من استقرار الرؤية قبل تغيير الوصفة الطبية.