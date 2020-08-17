صحة ورشاقة

ورم الدماغ عند البالغين.. أسبابه وعوامل الخطر المرتبطة به

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تصيب مجموعة متنوعة من أورام الدماغ الأولية البالغين، ووفقًا لأحدث تصنيف لمنظمة الصحة العالمية ، تشمل أورام الدماغ الأولية الشائعة،  الأورام الدبقية والأورام السحائية والأورام اللمفاوية والأورام الجنينية، وغيرها. 

 

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" الطبى، فهي تختلف عن النقائل الدماغية ، والتي تمثل انتشار السرطانات الأولية من أجزاء أخرى من الجسم إلى الدماغ عبر مجرى الدم، وفي أحد طرفي الطيف توجد أورام حميدة بطيئة النمو والتي غالبًا ما لا يتم اكتشافها خلال العمر ، على سبيل المثال الأورام السحائية ، أورام الغدة النخامية ، بينما في الطرف الآخر تتطور أورام الدماغ الخبيثة بسرعة مثل الورم الأرومي الدبقي ، الورم النجمي الكشمي ، الورم الأرومي النخاعي ، وما إلى ذلك والتي تتطلب التشخيص والعلاج الفوريين. 

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أورام المخ: الأسباب وعوامل الخطرمثل أنواع السرطان الأخرى ، تحدث أورام الدماغ أيضًا بسبب النمو غير المنضبط وتكاثر الخلايا، وتشمل العوامل المحتملة التي قد تؤدي إلى حدوث طفرة الحمض النووي هذه الإشعاع المؤين (مثل العلاج الإشعاعي أو الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية) ، والاستعداد العائلي ، والتاريخ السابق لأمراض السرطان مثل اللوكيميا ، وكذلك التقدم في السن. 

وربطت بعض التقارير استخدام الهاتف المحمول لفترات طويلة مع بعض أورام الدماغ منخفضة الدرجة.

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أعراض أورام المخ

قد تظهر في مواقع مختلفة في الدماغ ، وتؤدي إلى أعراض تتوافق مع موقعها الأصلي،  ومع ذلك ، قد تشمل الأعراض الشائعة لمعظم أورام الدماغ الصداع والقيء المقذوف (بداية القيء المفاجئ دون أعراض سابقة للتهوع أو الغثيان) وضعف في واحد أو أكثر من الأطراف والنوبات والرعشة والتغيرات السلوكية وفقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء والبصر. أو اضطرابات الذاكرة.

 

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أورام المخ: الإجراءات الوقائية والجوانب العامة
لا توجد طرق مضمونة للوقاية من أورام المخ ، ويتم التركيز على الكشف المبكر، و يجب تقييم أي شخص يعاني من صداع مستمر على مدار أيام قليلة لا يرتبط بأي شكل آخر بالإجهاد أو التقلبات في ضغط الدم أو الأخطاء المقاومة للحرارة أو الحالات الأساسية الأخرى المماثلة ، وإذا كان مرتبطًا أيضًا بأعراض أخرى مذكورة أعلاه ، يجب تقييم ورم في المخ. العلاج الصحيح ، الذي تم وضعه في الوقت المناسب ، يقطع شوطًا طويلاً في الخروج بصحة جيدة من ورم في المخ.

 

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