فوائد المانجو على صحة الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المانجو من أبرز أنواع الفواكه التى يفضلها الكثيرون حيث تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والفيروسات، حيث تحتوى المانجو على "مواد مضادة للأكسدة،بروتينن دهون، كالسيوم،حديد، ماغنسيوم"، وحسب ما ذكره موقع food.ndtv فإن فوائد المانجو هى:

فوائد تناول المانجو

1:تحتوى المانجو على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والامراض.

2:تعتبر المانجو من الفواكه الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.

3:تحتوى المانجو على مادة البكتين التى تعمل على تعزيز صحة القلب و الأوعية الدموية وحمايته من الجلطات والمشاكل التى يتعرض لها.

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4:تحتوى المانجو على نسبة عالية من الألياف التى تساعد على تعزيز صحة الجسم وضبط مستوى السكر فى الدم، لذلك ينصح الاطباء مرضى السكر من النوع الثانى بتناول المانجو.

5:تحتوى المانجو على نسبة عالية من فيتامين هـ وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز الرغبة الجنسية وتحسين صحة الحيوانات المنوية .

6:تناول المانجو يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من القرح والالتهابات والمشاكل التى يتعرض لها الجهاز الهضمى.

7:تحتوى المانجو على نسبة عالية من الفيتامينات وحمض الفوليك وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة المرأة الحامل والجنين، وينصح المراة الحامل بتناولها لحماية طفلها من التشوهات الخلقية.

8: ينصح مرضى الضغط المرتفع بتناول المانجو لخفض ضغط الدم.