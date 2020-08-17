شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض جلطة الساق الشائعة منها التورم والألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلطة الساق أو ما تسمى تجلط الأوردة العميقة هي جلطة دموية تتشكل في الأوردة العميقة الموجودة في الذراع أو الساق، والجلطة الدموية في الساق أو الذراع، بحد ذاتها ، ليست خطيرة لكن من المحتمل أن تكون مهددة للحياة عندما تتفكك قطعة من الجلطة الدموية وتندمج وتنتقل عبر نظام الدورة الدموية عبر القلب، وتدخل في أحد الشرايين الرئوية وتستقر ما يمنع هذا الدم من التدفق بشكل صحيح عبر الرئة ويقلل من كمية الأكسجين الممتصة وتوزيعها مرة أخرى في الجسم، في هذا التقرير نتعرف على أعراض جلطة الساق الشائعة، بحسب موقع "Medicine net".



جلطة الساق

اعراض جلطة الساق

اعراض جلطة الساق عديدة وترتبط علامات وأعراض الإصابة بجلطات الأوردة العميقة بانسداد عودة الدم إلى القلب والتسبب في احتباس الدم في الساق تشمل الأعراض الكلاسيكية:

-ألم

-تورم

-الدفء

-احمرار

-تقلصات في الساق

-ألم في الساق يزداد سوءًا عند ثني القدم

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-تلون الجلد المائل للأزرق أو الأبيض

قد تكون لديك أو لا تعاني من كل هذه الأعراض، أو قد لا تعاني من أي منها قد تحاكي أعراض الحالة عدوى أو التهاب النسيج الخلوي في الذراع أو الساق.



جلطة الساق

أعراض جلطة الساق السطحية

جلطات الدم في نظام الوريد السطحي (أقرب إلى سطح الجلد)، تحدث غالبًا بسبب صدمة في الوريد، مما يؤدي إلى تكوين جلطة دموية صغيرة يسبب التهاب الوريد والجلد المحيط أعراضًا مشابهة لأي نوع آخر من الالتهابات، على سبيل المثال:

--احمرار

-الدفء

-رقة الجلد

-تورم



اعراض جلطة الساق

ويمكنك في كثير من الأحيان أن تشعر بالوريد كحبل متماسك وقد يكون هناك التهاب يتبع مسار جزء من وريد الساق.على الرغم من وجود التهاب، ولا توجد عدوى، ويمكن أن تؤهب الدوالي للإصابة بالتهاب الوريد الخثاري السطحي يمكن أن يكون هذا بسبب العمر والوقوف لفترات طويلة والسمنة والحمل والعوامل الوراثية.