شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنام بدون أرق فى فصل الصيف؟.. اشرب الكثير من الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"حر وفرهدة وأمراض جلدية"، جميعها من المشاكل التى نتعرض لها فى فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية ويؤثر ذلك على صحة الجسم والبشرة كما يزيد من الارق وعدم القدرة على النوم بانتظام وقد يؤثر ذلك على التركيز ايضا، وفى التقرير التالى يقدم الخليج 365 طرق التعامل مع الحر وتفادى المشاكل الصحية به حسب ما ذكرته سكاى نيوز وهيلث لاين و onlymyhealth

ازاى تنام من غير أرق فى الحر؟

الأرق أثناء النوم من المشاكل التى نعانى منها فى فصل الصيف وذلك بسبب الحر الشديد والعرق المستمر، لذلك هناك بعض النصائح التى تساعدك على النوم فى هدوء وهى:

1:اشرب الكثير من الماء

شرب المياه باستمرار على مدار اليوم من أكثر الطرق التى تساعد على ترطيب الجسم وتساعد على النوم دون أرق ويوصى بشرب ما بين 1.5 و 2 لتر يوميًا، قد يبدو الأمر واضحًا ، ولكن غالبًا ما يتم التغاضي عن شرب الكثير من الماء.

2:تجنب الكحول

ينصح خبراء الارصاد بعدم تناول المشروبات الكحولية فى الحر وكذلك الشاى والقهوة لانها تعمل كمدرات للبول ويمكن أن تسبب الجفاف.

3:ضع منشفة باردة على جبهتك

قبل الذهاب إلى الفراش ، ضع كيس وسادتك أو بيجاما في الفريزر ، مما سيساعدك على النوم مع الحفاظ على البرودة أثناء الليل، يمكن أن يكون وضع منشفة في الفريزر منعشًا بشكل خاص لوضعها على جبهتك وأنت مستلقٍ على السرير.

يمكن أن يكون وضع منشفة في الفريزر منعشًا بشكل خاص لوضعها على جبهتك وأنت مستلقٍ على السرير.

4:قم بتشغيل المروحة

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يمكن أن تساعد المراوح جسمك في تنظيم درجة حرارته الداخلية ، ويمكن أن يؤدي وضع وعاء من مكعبات الثلج أمامه إلى جعل الهواء المنتشر أكثر برودة.

5:تخلص من اللحاف

الملاءات القطنية الرقيقة تمتص العرق وتكون أكثر راحة من الألحفة.

ستبدأ درجة حرارة جسمك في الانخفاض أثناء الليل - لذا نأمل ألا تشعر بالدفء وعدم الراحة لفترة طويلة.

6:ابق هادئًا

قد يكون من السهل جدًا أن تبدأ في الشعور بالضيق والسخط عندما تكافح من أجل النوم. أفضل ما يمكنك فعله هو محاولة تشتيت انتباهك بنشاط يساعد على الاسترخاء مثل القراءة - ومحاولة العودة إلى الفراش عندما تكون متعبًا. تجنب استخدام هاتفك لأن هذا النشاط يمكن أن يحفزك.

7:افتح تلك النوافذ

فتح النوافذ والستائر العاتمة قبل النوم يمكن أن يجلب نسيمًا لطيفًا إلى غرفتك - خاصة بالنظر إلى أنها عادة ما تكون أكثر برودة في الخارج خلال الليل، فقط تذكر أن تغلق النوافذ التي تواجه أشعة الشمس في الصباح ، وأن تسحب الستائر في الصباح حتى لا يدخل الهواء الدافئ.

8:نم في الطابق السفلي

إذا كان منزلك مكونًا من عدة طوابق ، فقد يكون من المفيد النوم في الطابق السفلي، وفى حالة الخروج فى الحر والشمس يجب اتباع بعض النصائح للوقاية من ضربة الشمس وهى:

نصائح للوقاية من ضربات الشمس

1: ينصح بالإكثار من شرب المياه.

2: تجنب الخروج فى وقت الذروة.

3:استخدم شمسية لحمايتك من اشعة الشمس.

4:الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمرطبات التى تحد من التعب والحر.

5:ارتداء ملابس قطنية فاتحة حتى تحميك من اضرار أشعة الشمس.

وهناك بعض الاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من المياه وتساعد على ترطيب الجسم وهى" البطيخ، الكنتالوب، الخيار، الفجل، الفواكه الحمضية، الخوخ، المشمش، العنب، الجزر، الخس".