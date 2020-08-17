شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة طبيب المسالك البولية ضرورة للرجال فوق سن الأربعين.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يبلغ الرجال سن الأربعين، قد يفكرون في كيفية الحفاظ على شعرهم أو فقدان بطنهم، لكنهم قد لا يفكرون في زيارة طبيب المسالك البولية، رغم أن هذا الأمر ضرورة في عمر الأربعين، في هذا التقرير نتعرف على أهمية زيارة طبيب المسالك البولية للرجال فوق سن الأربعين، بحسب موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

وقال الدكتور إريك كلاين، طبيب المسالك البولية بكلايفند كلينيك:"أوصي كل رجل بالبدء في زيارة طبيب المسالك البولية بانتظام في سن الأربعين"، وأضاف الدكتور كلاين: "أطباء المسالك البولية هم خبراء في إدارة مشكلات صحة البروستاتا وصحة الجهاز البولي والصحة الجنسية- وليس فقط لحمايتك من سرطان البروستاتا بل يمكن أن يساعدوك في إرشادك إلى تغييرات مفيدة في نمط الحياة، ومتى تراقب المشكلة ومتى تعالجها."

تضخم البروستاتا

في أواخر الأربعينيات من العمر، قد تبدأ في مواجهة صعوبة في التبول بسبب تضخم البروستاتا، وهو جزء من التقدم في السن لكن الرحلات الكثيرة إلى الحمام - ليلًا ونهارًا - يمكن أن تجعل الحياة اليومية أكثر ألمًا مما يجب.

وقد يوصي طبيب المسالك البولية بإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن يشمل ذلك تجنب الكافيين والكحول.

ويمكن علاج تضخم البروستاتا بالأدوية لتخفيف الأعراض أو حتى تقليص البروستاتا جزئيًا يمكنك أيضًا اتخاذ قرار لإزالة جزء من البروستاتا أو الجراحة إذا لزم الأمر

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الضعف الجنسي لدى الرجال

ضعف الانتصاب وتراجع الرغبة الجنسية من المشاكل المألوفة بالنسبة للرجال في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من العمر، حيث يعاني منه حوالي 1 من كل 10 رجال بالغين ويمكن لطبيب المسالك البولية فحص هرموناتك عن طريق فحص دم بسيط ووصف بدائل التستوستيرون إذا كان لديك انخفاض في هرمون التستوستيرون".

فحوصات الكشف عن سرطان البروستاتا تنقذ حياتك

يمكن أن يتنبأ تحديد مستضد البروستاتا النوعي (PSA) في الأربعينيات من العمر بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

قال الدكتور كلاين: "أوصي بإجراء اختبار PSA الأساسي عندما تصل إلى منتصف الأربعينيات من العمر..يمكن أن يساعد اختبار الدم هذا في تحديد خطر إصابتك بسرطان البروستاتا ويبين لنا على وجه التحديد ما يتعين علينا القيام به لفحصك في المستقبل."