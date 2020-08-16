المورينجا.. ما سر تعدد فوائد "نبات المعجزات"؟

على الرغم من غرابة اسمه، فإن بنات المورينجا من النباتات المفيدة للغاية لصحة جميع أفراد العائلة.

يزرع المورينجا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية مثل جبال الهيمالايا في الهند وباكستان وبنجلاديش وأفغانستان.

ويعد من فصيلة العشبيات وينتمي إلى عائلة الـMoringaceae ويعرف أيضا باسم البان وفجل الخيل الريفي وزيت شجرة البئر وعصا الطبلة، إذ يستخدم على نطاق واسع في كل من الأطعمة والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل.

ويستخدم المورينجا عادة في الطب الشعبي الهندي، وغالبا ما يسمى بـ "نبات المعجزة" لأنه، وفقا للتقاليد الشعبية، قادر على منع وعلاج العديد من الأمراض، بالإضافة إلى قدرته على النمو بسرعة في ظروف غير مواتية، في فترات الجفاف وفي التربة الفقيرة.

في التقرير التالي نستعرض مجموعة من أهم استخدامات وفوائد "نبات المعجزات، وفقا لموقع "today" الإيطالي.



الاستخدام

أما عن استخدامات المورينجا فهي كثيرة، فجميع أجزاء النبات، مثل الجذور، والأوراق، والثمار، واللحاء، إلى جانب الأزهار، وحتى العصارة التي تتميز بنكهتها الخفيفة والمشابهة لمذاق الشاي، ويُمكن إضافتها إلى العصائر دون أن تؤثر في مذاقها.



كما تؤكل الأوراق والجذور والقرون غير الناضجة كخضروات نيئة أو مطبوخة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام معجون البذور لتنقية مياه الشرب والتخلص من شوائبها.

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الفوائد الصحية للمورينجا

يستخدم المورينجا في كل من الأغذية ومستحضرات التجميل بفضل مكوناته الغذائية والعديد من الخصائص المفيدة، من أبرزها الأوراق، التي تعتبر الجزء الأكثر فائدة في النبات، لغناها بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الفيتامينات A و B1 و B2 و B3 و C والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك والفوسفور والمغنيسيوم.



-يكافح الالتهابات

يحتوي هذا النبات على خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، لغناه بالمركبات المضادة للبكتيريا، والأحماض الأمينية الأساسية ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويد، والبوليفينول.

-يعالج مشاكل الكلى

-يحسن الوظائف الإدراكية

مسحوق المورينجا، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادات الحيوية التي تمنع نمو مسببات الأمراض المسؤولة عن المشاكل المعوية والفطريات، يستخدم للوقاية من القرح وأمراض الكبد والإمساك والتهاب المعدة والقولون ومشاكل الكلى.

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في المورينجا على تحسين الوظائف الإدراكية والدماغية، وتنظيم إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، بينما تحارب فيتامينات E و C الموجودة به، تدهور الخلايا العصبية.

-يضبط مستويات السكر في الدم

-يحارب حب الشباب والبثور

المورينجا يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم بفضل احتوائه على حمض الكلوروجينيك (مضاد قوي للأكسدة)، بالإضافة إلى قدرته على الحماية الطبيعية ضد مرض السكري.الخصائص المضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات في نبات المورينجا تجعله أداة ممتازة لمحاربة الالتهابات الجلدية، مثل حب الشباب والبثور، قشرة الرأس، التهاب اللثة ولدغات الحشرات.

-يحافظ على صحة الشعر

استخراج الزيت الطبيعي من بذور المورينجا يمكن استخدامه للحفاظ على صحة الشعر، ومده بالبروتين والعناصر الغذائية التي يحتاجها ليتركه لامع وقوي، وتعزيز صحته.

-يعالج سوء التغذية عند الأطفال

في بعض البلدان الفقيرة، توصف أوراق المورينجا كغذاء لمكافحة سوء التغذية، وخاصة عند الأطفال.

-تغذية الأمهات والرضع

في البلدان التي يعيش فيها المورينجا، يعتبر هذا النبات مصدرا لتغذية الأمهات والرضع، وهو دواء للأسرة ومصدر للدخل أيضا، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأشجار كمصدات للرياح وتقلل من تآكل التربة.

