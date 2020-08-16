أطعمة تقي من خطر السرطان.. عليك بالثوم والسبانخ

السرطان من الأمراض التي أصبحت أكثر انتشارا في الفترة الأخيرة، لهذا من المهم أخذ جميع الاحتياطات الوقائية لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وينصح خبراء التغذية باتباع نظام غذائي صحي وتناول أنواع من الأطعمة التي تلعب دورا كبيرا في تقليل خطر الإصابة بالأمراض السرطانية ومن أبرزها ما يلي.



أطعمة للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان

الأسماك الدهنية





تعتبر الأسماك الدهنية أحد الأطعمة المهمة التي تحد من الإصابة بمرض السرطان، حيث أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 المفيدة في حماية الرئتين من الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الرئة، كما أنها تساعد على التقليل من أضرار دخان السجائر على الرئتين.

الثوم





الثوم غني بالمكونات الغذائية مثل الأرجينين، والكبريت، والفلافونويد، والسلينيوم وجميع هذه العناصر لها القدرة على الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية. وذكرت الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان أن هناك علاقة وطيدة بين تناول الثوم والوقاية من الإصابة بسرطان الرئة والمعدة والقولون والمستقيم.

السبانخ





تعتبر السبانخ من الخضروات الورقية المهمة التي بها نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ومنها مركب اللوتين.

وتحتوي السبانخ أيضا على مركبات الزياكسانثين، والكاروتينات، وفيتامين أ، والبيتا كاروتين وكلها مركبات تساعد على الحماية من الإصابة بسرطانات الفم، والرحم، والمريء، والمستقيم، والمعدة.

الخضروات الصليبية





تعد الخضروات الصليبية من الأطعمة المهمة التي تساعد على حماية الجسم من التعرض إلى الجذور الحرة، ما يحميه من السرطان، حيث أنها تساعد على إنتاج الأنزيمات ومنها إنزيم السلفورافان المهم للحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية ومنها سرطان المثانة، والرئة، والمعدة، والكبد.

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ومن أنواع الخضروات الصليبية البروكلي والقرنبيط والملفوف.

الطماطم





تعتبر الطماطم مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة ومن أهمها الليكوبين الذي يساعد على تعزيز الجهاز المناعي، ما يحمي خلايا الجسم من التلف والتعرض إلى الجذور الحرة.

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن تناول الطماطم الطازجة يساعد على الحماية من سرطانات البروستاتا، والرحم، والثدي، والرئة، والمعدة، ولهذا يجب الحرص على تناول الطماطم.

الأطعمة البرتقالية





تعد الأطعمة البرتقالية من أهم الأطعمة التي تساعد على الوقاية من أمراض السرطان، حيث أنها غنية بمضادات الأكسدة ومنها الكاروتينويد وهي المادة المكونة للون البرتقالي بهذه الخضروات والفواكه، وهي تعتبر من المواد الهامة للحماية من سرطان الرئة.

التوت





التوت هام للوقاية من السرطان، وهذا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ومنها مادة الأنثوسيانين التي تقي من تعرض الجسم الجذور الحرة والتي قد تتسبب في الأمراض السرطانية، فضلا على أنه يحتوي على فيتامين ك وفيتامين سي والألياف التي تؤدي إلى تقوية المناعي مما يحمي خلايا الجسم من السرطان.

المكسرات





تناول المكسرات وخاصة الجوز من الأشياء المهمة للوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.

وقد أشارت دراسة ذكرها موقع health line إلى أن تناول كوب من المكسرات يوميا يساعد على التقليل من خطر الوفاة بالسرطان، كما أنه يقلل من نسبة الإصابة بسرطانات المستقيم والقولون والبنكرياس والرحم.