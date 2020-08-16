شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أغذية صحية لتقوية الجهاز المناعى أبرزها الجرجير والكبدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجراف يوضح بعض الأغذية التي يمكن إضافتها للوجبات الأساسية أو تناولها بين الوجبات لتقوية المناعة.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي على تويتر أن من بين هذه الأطعمة،"الأغذية الغنية بفيتامين (ج) أو فيتامين (سي) مثل الموالح كالبرتقال واليوسفي والليمون وأيضا الفراولة والجوافة والفلفل الحلو الملون وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ".

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وجاء في الإنفوجراف :"الأغذية الغنية بفيتامين (أ) مثل الجزر والبطاطا الحلوة والطماطم والكبدة والقرع العسلي والمانجو والحرنكش والخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ.. وللحصول على تفيامين (د) اهتم بالتعرض لأشعة الشمس يوميا من 10 - 15 دقيقة لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين 3 في الجسم مما يقوى مناعتك ويساعد على الحفاظ على صحة العظام".



أغذية تنصح بها وزارة الصحة

وأضاف،"الأغذية الغنية بالزنك مثل اللحوم الحمراء لكن بكميات قليلة والبقوليات مثل الحمص والعدل والفول حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك، أيضا من المصادر الأخرى للزنك منتجات الألبان والبيض والمكسرات، إضافة إلى الأغذية الغنية بالأوميجا 3، مثل زيت الزيتون وبذر الكتان وبذور الشيا والأسماك مثل الماكريل والتونة".