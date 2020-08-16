شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تطور عقلك وتنشط ذاكرتك فى 10 أيام فقط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة الضغط الشديد الذى نتعرض له يوميا سواء فى العمل أو الدراسة أو ظروف الحياة عموما نعانى من عدم التركيز والنسيان المستمر، وقال بعض الخبراء علاج هذه المشكلة يعتمد على التدريب الذهنى، وحسب ما ذكره موقع mirror قال خبير الذاكرة جيم كويك أن هناك 10 خطوات فى 10 أيام تساعد على تطوير عقلك وتنشيط الذاكرة والتركيز وهى:

اليوم الأول: تعلم بشكل أسرع

حاول أن تكون أكثر نشاطًا في تعلمك، ابحث عن رفيق تعلم وحافظ على بعضكما البعض ، قبل أن تبدأ جلسة التعلم ، خذ لحظة لتلخيص ما تعلمته في المرة السابقة، حاول تغيير وضعيتك أو عمق تنفسك. واتخذ قرارًا واعيًا بأن تكون سعيدًا أو فضوليًا.

اليوم الثاني:حدد الأصوات داخل رأسك

حدد الأصوات الموجودة في رأسك والتي تركز على ما لا يمكنك فعله - تلك الأفكار السلبية التلقائية (ANTs) - وابدأ في الرد عليها،عندما تجد نفسك تفكر ، "أنا دائمًا أفسد هذا النوع من الأشياء" ، واجهها بـ ، "فقط لأنني لم أكن دائمًا جيدًا في هذا في الماضي لا يعني أنني لا أستطيع أن أكون جيدًا في ذلك الآن" .

اليوم الثالث: طرح الأسئلة على أسئلتك

فكر في قوة الأسئلة المهيمنة تلك الأشياء السلبية التي تسألها لنفسك دون وعي كل يوم، حدد الأسئلة وفكر في كيفية تغييرها لتغيير سلوكك، لذا بدلاً من أن تسأل نفسك ، "لماذا لا يمكنني فعل هذا مطلقًا؟" ، اجعل السؤال أكثر إيجابية وتمكينًا. على سبيل المثال ، "كيف يمكنني استخدام هذه المعلومات؟" أو "كيف يمكنني تحسين هذا؟".

اليوم الرابع: ما هو حلمك؟

خذ لحظة لكتابة عيوب عدم تدريب عقلك، على سبيل المثال: "سأستمر في الشك في نفسي، بعد ذلك ، اكتب المزايا التي ستحصل عليها عندما يتم تدريب عقلك ، مثل ، "سأكون قادرًا على التعلم بثقة" أو "سأحصل على وظيفة رائعة".

اليوم الخامس: فكر في غرضك

ما هو هدفك؟ ماذا تريد ان تشارك مع العالم؟ هذا ما يجب أن يحفزكتذكر من يعتمد عليك ليكون بلا حدود في تفكيرك. قد يكون من عائلتك أو أصدقائك أو زملائك، وفكر في كيفية تحسين تدريب عقلك لحياتهم. لقد وجدت الآن هدفك.

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اليوم السادس: ابدأ عادة صحية

ابتكر عادة صحية تقودك إلى النجاح، يمكن أن يكون شيئًا مثل ممارسة الرياضة كل يوم أو الإقلاع عن تناول وجبة خفيفة، وقسمها إلى خطوات صغيرة وبسيطة، تذكر ، إذا كنت مثابرًا يمكنك تحقيق ذلك. وإذا كنت متسقًا يمكنك الاحتفاظ به.

الخليج 365: أطعم دماغك

بعض الأطعمة مثل السبانخ والأفوكادو يمكن أن تحفز عقلك ، ما تأكله مهم جدًا لتغذية عقلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي، اسأل نفسك عما إذا كان الطعام الذي تتناوله ينشطك أو يستنزفك.ثم ابحث عن وصفات باستخدام الأطعمة المعززة للدماغ مثل الأفوكادو والتوت والبروكلي والشوكولاتة الداكنة والبيض والخضروات الورقية والسلمون والجوز.

اليوم الثامن: تعلم كيف تستمع

طريقة HEAR تعني توقف ، تعاطف ، توقع ، مراجعة ، ويمكنك استخدامها عند الاستماع إلى حديث أو متحدث تريد التعلم منه.

أوقف أي مصادر تشتيت للانتباه مثل الموسيقى أو رنين هاتفك بالتنبيهات النصية. تعاطف من خلال تخيل نفسك مكان المتحدث، إذا فهمت من أين أتوا ، فسيكون استيعاب ما يقولونه أسهل بكثير. توقع ما قد يقولونه حتى تكون مشاركًا تمامًا، وبعد ذلك راجع ما قيل وتفكر فيه.

اليوم التاسع: تذكر

(التحفيز والملاحظة والأساليب) ستعزز ذاكرتك، إذا قابلت شخصًا جديدًا ، فما هو دافعك لتذكر اسمه وماذا تلاحظ عنه، تذكر أن امتلاك ذاكرة جيدة يتعلق بالاهتمام وليس الاحتفاظ.

مارس تقنيات الذاكرة ، مثل تذكر أسماء الأشخاص عن طريق ربطهم بشيء ما. قم بتعيين أسماء للغرباء الذين تراهم واختبر عدد الأسماء التي يمكنك تذكرها.

اليوم العاشر: قوة القراءة

القراءة تمرين رائع لعقلك، يمكنك تنزيل عقود من الخبرة من خلال قراءة كتاب واحد فقط.

لذا حدد هدف القراءة اليومي ، حتى لو كان لمدة 10 دقائق فقط، المفتاح هو الاتساق. اختر كتابًا كنت ترغب في قراءته ، واضبط عداد الوقت لمدة 10 دقائق وتخلص من كل المشتتات. و جدولة الوقت كل يوم. ضعها في التقويم الخاص بك كموعد مع نفسك.