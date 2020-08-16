شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير كاميرا للكشف عن السعال تساعد العاملين فى المستشفى على تتبع أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنع مهندسون كوريون كاميرا تكشف عن مصدر السعال، قادرة على تتبع الموقع الدقيق للسعال وتسجيل المعلومات حول السبب ومراقبة عدد مرات السعال، حيث تم دمج كاميرا الصوت مع جزء من البرنامج الذي يستوعب جميع البيانات، وحسب ما ذكرته الديلى ميل البريطانية وفقًا للأكاديميين الذين أنشأوه ، يمكن للنظام أن يساهم في الوقاية والكشف المبكر عن الأوبئة في الأماكن العامة، وستكون الاستخدامات المثالية لهذه التقنية في المستشفيات لتتبع أي علامات محتملة للعدوى بين المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال البروفيسور يونغ هوا بارك من قسم الهندسة الميكانيكية في KAIST "في حالة الوباء مثل التي نشهدها مع COVID-19 ، يمكن أن تساهم كاميرا الكشف عن السعال في الوقاية والكشف المبكر عن الأوبئة في الأماكن العامة خاصة عند التقديم في غرفة المستشفى، ويمكن تتبع حالة المريض على مدار 24 ساعة في اليوم ودعم التشخيصات الأكثر دقة مع تقليل جهد الطاقم الطبي".

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ويمكن للكاميرا التعرف على السعال تتبع وتسجيل المعلومات حول الشخص الذي سعل وموقعه وعدد مرات السعال في الوقت الفعلي، وطور المهندسون النموذج ليتمكنوا من تصنيف السعال من ثانية واحدة فقط من الصوت، كان السعال والضوضاء الأخرى، بالإضافة إلى أصوات الخلفية ، كلها مدخلات للسماح للنموذج ولا يزال دقيقًا بنسبة 87٪.

وعند دمجها مع كاميرا صوت ، يمكن للبرنامج تحديد اتجاه الضوضاء الواردة ووصفها بأنها سعال، وتقول الدراسة: "يُظهر اختبار تجريبي لكاميرا التعرف على السعال في بيئة مكتبية أنها تميز بنجاح حالات السعال وغيرها من الأحداث حتى في بيئة صاخبة".