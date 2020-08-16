شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري» يكشف حقيقة التوصل لعلاج جديد لمرض «السكري» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفى د. فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، ما يتم تداوله بشأن التوصل لعلاج جديد لمرض السكري في بريطانيا.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تدور رسالة مفادها أن علاج جديد للسكر تعلنه جميع الصحف البريطانية، وهذا غير صحيح وقديم”.

وأضاف د. فهد الخضيري أنه حسب التواريخ بالخبر انه كان قديم ولعام ٢٠١٤ أي قبل ٧ سنوات وهو غير صحيح ومبالغ فيه.