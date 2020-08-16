شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري» يكشف حقيقة التوصل لعلاج جديد لمرض «السكري» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفى د. فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، ما يتم تداوله بشأن التوصل لعلاج جديد لمرض السكري في بريطانيا.
وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تدور رسالة مفادها أن علاج جديد للسكر تعلنه جميع الصحف البريطانية، وهذا غير صحيح وقديم”.
وأضاف د. فهد الخضيري أنه حسب التواريخ بالخبر انه كان قديم ولعام ٢٠١٤ أي قبل ٧ سنوات وهو غير صحيح ومبالغ فيه.
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