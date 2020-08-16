فوائد الخردل للصحة.. وقاية من السرطان وأمراض القلب

يعتبر الخردل من المكونات التي يتم استخدامها في الطعام، وخاصة في صلصة المستردة التي يحرص الجميع على استخدامها.

ويحتوي الخردل على الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد الصحة وتساعد على الوقاية من الأمراض أبرزها السرطان.

فيما يلي نتعرف على أهم فوائد الخردل الصحية.





فوائد الخردل للصحة

مفيد للقلب والأوعية الدموية

الخردل يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي أثبتت الأبحاث أن تناولها في النظام الغذائي يساعد على التقليل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية، فضلا على أنه يساعد على التقليل من ضغط الدم المرتفع.

إزالة السموم من الجسم

استخدام أوراق الخردل يساعد على تنقية الجسم من السموم التي توجد به، وهذا لأنه يحتوي على الجلاكوسينولات التي تلعب دورا قويا في التخلص من السموم.

التقليل من السكر بالدم

أشارت الدراسات وفق ما ذكره موقع health line إلى أن تناول الخردل بانتظام يساعد على التقليل من معدل السكر بالدم، مما يجعله مفيدا لمرضى السكري من النوع الثاني.

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الوقاية من السرطان

يحتوي الخردل على الجلوكوزيدات وهي من المواد المهمة التي تساعد على قتل الخلايا السرطانية أو منع انتشارها ومقاومة الجذور الحرة، ما يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان بأنواعه المختلفة.

الوقاية من مرض الصدفية

تناول بذور الخردل وفق أحدث الدراسات يساعد على التقليل من الإصابة بالالتهابات الناتجة عن مرض الصدفية، كما أنه يساعد على التئام الآثار الناتجة عن مرض الصدفية.

الحماية من العدوى

يحتوي الخردل على المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد على الحماية من البكتيريا والفطريات، ما يساعد على الوقاية من التعرض لأنواع العدوى المختلفة ومنها الفيروسية والبكتيرية، كما أنه يحمي من نزلات البرد والأنفلونزا ويساعد على التخفيف من احتقان الأنف والتهاب الحلق.

التقليل من الكوليسترول

اتباع نظام غذائي يحتوي على الخردل يساعدك على التقليل من معدل الكوليسترول بالدم، حيث أن الخردل يساعد على التخلص من المواد الضارة بالدم، والتقليل من فرص تخثر الدم، ما يساعد على التقليل من الكوليسترول الضار.





مصدر للعناصر الغذائية

الخردل يعتبر مصدر قوي للعناصر الغذائية، حيث أنه يحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين ك، فضلا على أنه يحتوي على الماغنسيوم والمنجنيز، والألياف والسيلينيوم والفسفور والحديد، ما يجعل من الخردل ذو أهمية لحماية الجسم من الأمراض.

إنقاص الوزن

الخردل منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات ويحتوي على الدهون الغذائية، ويتم فقدها من الجسم بسهولة، نظرا لأن الخردل يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، ولهذا ينصح بتناول الخردل لمن يريدون إنقاص الوزن.