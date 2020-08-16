شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من التمارين الرياضية الشاقة: تزيد من مخاطر الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لها فوائد عديدة لجسمك من الحفاظ على لياقتك، وتسريع فقدان الوزن، الحفاظ على قوة جهازك المناعي، ويجب على كل فرد يتمتع بصحة جيدة أن يقضي 30-45 دقيقة من النشاط البدني كل يوم من أجل صحة أفضل، لكن هناك تمارين رياضية قد تزيد خطر إصابتك بكورونا وفقاً لدراسة علمية.





وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" وجدت أحدث الدراسات التي أجراها أطباء من الكلية الأمريكية للطب الرياضي فإن نوعًا معينًا من التمارين، وهى التدريبات عالية الكثافة قد تزيد في الواقع من خطر إصابة الشخص بفيروس كوفيد 19، لذا يجب تجنبها خلال الوباء.

وتشير التقارير التي نُشرت في مجلة Current Sports Medicine Reports ، إلى أن بعض التمارين عالية الكثافة قد ترهق جهاز المناعة وتضعفه، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بكورونا.





ونصح الباحثون أيضًا الأشخاص الذين يندرجون في فئة المخاطر العالية بممارسة الرياضة لكن مع المزيد من الحذر ، واقترحوا "الامتناع عن التمرينات الشاقة أو الإفراط في التدريب".

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وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن التدريبات عالية الكثافة لا يمكن أن تضعف الجهاز المناعي فحسب، بل تعرض الجسم أيضًا لضغط أكثر من المعتاد ، وتزيد من احتمالية الإصابة بضيق في التنفس، ومضاعفات كورونا بالإضافة إلى زيادة مخاطر الوفيات.

التدريبات عالية الكثافة هي أكثر شدة وتتطلب الكثير من الدقة. كما أنها تزيد من الضغط على جسمك.

أشارت دراسة شاملة نُشرت العام الماضي في مجلة Sports and Health Science إلى أن بعض الهرمونات التي يتم إنتاجها أثناء أي نوع من المجهود البدني أو التمارين يمكن أن تقلل بشكل مؤقت من مناعة الجسم.



