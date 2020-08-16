شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب تخلصى من الملابس الداخلية بعد استخدامها بـ 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يعتقد الكثيرون أن تعقيم الملابس الداخلية وارتداءها لفترات طويلة لا يسبب أى مشاكل ولكن وفقًا لخبير في النظافة ، يجب أن نفكر في التخلص منها إذا مر عليها أكثر من ستة أشهر واستبدالها بأخرى جديدة.وحسب موقع mirror شرحت أخصائية الصحة الدكتورة شيرين لاخاني كيف يمكن للبكتيريا أن تبقى في الملابس الداخلية حتى بعد مرورها بالغسالة.

وفي حديثها إلى Tyla ، قالت: "ملابسك الداخلية على اتصال وثيق بجلدك وبشكل أكثر تحديدًا مناطقك الحميمة لفترات طويلة من الزمن، ومكن أن تعيش البكتيريا على ملابسك الداخلية حتى بعد غسلها .

"نتيجة لذلك ، يتلامس مع الكثير من الجلد الميت من تلك المناطق وكذلك البكتيريا وكلاهما بكتيريا صحية طبيعية موجودة لدينا جميعًا ، بالإضافة إلى المزيد من البكتيريا الشريرة التي يمكن أن تكون نتيجة للعدوى مثل القلاع و الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

Advertisements

"هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أنه حتى غسل الملابس الداخلية في الغسالة لن يخلصها تمامًا من البكتيريا مثل الإشريكية القولونية، وذهب الخبير لينصح بالتخلص من الملابس الداخلية القديمة وشراء ملابس داخلية جديدة "مرة واحدة على الأقل في السنة".

على الرغم من ارتداء الملابس الداخلية بشكل متكرر لأنشطة مثل التمارين في صالة الألعاب الرياضية ، فإنها توصي "بالتخلص منها"، تم دعم هذه النصيحة من قبل نديم عباس ، مؤسس ومدير Love2La Laundry التي قالت إن نصيحتها العامة هي تغيير الملابس الداخلية كل "ستة إلى 12 شهرًا".