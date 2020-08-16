شكرا لقرائتكم خبر عن تلسكوب هابل يلتقط صورة رائعة لاندماج مجرتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يظهر الجرم الكوني اللامع في الصورة التي التقطها تلسكوب هابل، ونشرتها وكالة ناسا اندماج مجرتين. وهناك عدد من الأشياء العاصفة التي تحدث نتيجة الاندماج. وفي الصورة يوجد «ذيل المد والجزر» ويتشكل عندما يتم «تجريد» النجوم والغاز من الأذرع الخارجية للمجرات أثناء الاندماج، وفقًا لما ذكره كوزموس.

ووفقا لموقع Mashable ME لاحظت ناسا ان «الانفجار» يظهر من تشكل النجوم المشعة في مركز الاندماج، كغازات من تيار المجرة الأصغر إلى المجرة الأكبر. وتقع المجرة المندمجة على بعد 200 مليون سنة ضوئية من كوكب الارض. لكنه مشهد واضح عبر تلسكوب قوي. ويضفي التاريخ المشوش للمجرة بريقها العميق. وقالت ناسا إنها ثاني أكثر مجرة سطوعًا خلال 250 مليون سنة ضوئية من الأرض.

وذكر الموقع الالكتروني لوكالة ناسا إن NGC 1614، التي تم التقاطها هنا بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، هي مجرة ​​غريبة الشكل تشتعل بالنشاط. وتقع المجرة على بعد حوالي 200 مليون سنة ضوئية من الأرض وتقع في كوكبة إردانوس الجنوبية (النهر).

وأضاف انه نظرًا لماضيها المضطرب وظهورها الحالي، يصنف علماء الفلك NGC 1614 على أنها مجرة ​​غريبة، ومجرة ​​انفجار نجمي، ومجرة مضيئة بالأشعة تحت الحمراء. وتعد مجرات الأشعة تحت الحمراء المضيئة من بين أكثر الأجسام سطوعًا في الكون المحلي.