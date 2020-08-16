شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إشاعة هروب أنابيل من المتحف.. هل أفلام الرعب تؤثر على الحالة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنابيل هربت من المتحف"، حالة من الذعر والقلق أصابت الكثيرين بعد سماع هذا الخبر، حيث تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء وشائعات مفادها أن دمية "أنابيل" الشهيرة، التي يُفترض أنها لعبة خارقة للطبيعة وتجسدت فى افلام رعب شهيرة ، هربت من متحف وارن للسحر في مونرو بولاية كونيتيكت الأمريكية.

ونفى المتحف حقيقة هروبها على الفور ولكن بعد حالة الذعر التى عاشها الكثيرون، ولكن يظل السؤال هل أفلام الرعب تؤثر على الحالة النفسية والصحية للمشاهدين؟يجاوب على هذا السؤال موقع topdoctors حيث قال على الرغم من أن الأفلام المخيفة يمكن أن تمتعنا، وتجمعنا معًا وتتسبب في اندفاعات من الضحك عندما يقفز أصدقاؤك ويصرخون ، فإنها أيضًا تبقينا مستيقظين في الليل وترعبنا وتغرس بعض القلق وعدم الارتياح في الأساس ، يمكنهم الضغط علينا وعن الاثار السلبية التى تتركها:تؤدي مشاهدة فيلم رعب إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم ، لذلك قد لا يكون الفيلم المخيف ليلاً هو أفضل فكرة لضعاف القلوب، حيث زاد معدل ضربات قلب الشباب الذين يشاهدون فيلم رعب بمقدار 14 نبضة في الدقيقة .

تجعلنا أفلام الرعب أيضًا نتعرق كثيرًا وتتسبب في توتر عضلاتنا ، ولكن إذا كنت لا تمانع في ذلك ، فلا بأس أن تمنح نفسك شبحًا جيدًا بين الحين والآخر.

أحد الأشياء المثيرة للجدل التي تتبادر إلى الذهن عند النظر إلى أفلام رعب معينة هو تصويرها للمرض العقلي، يرى عالم النفس الأمريكي الدكتور داني ويدينج العديد من المشاكل مع أفلام مثل "Psycho" التي تخلط بين العلاقة بين الفصام واضطراب الهوية الانفصامي. يصور مايكل مايرز من فيلم Halloween مريضاً مصاباً بمرض عقلي يهرب من المستشفى ليذهب في موجة قتل ، بينما يعزز فيلم A Nightmare on Elm Street الاعتقاد الخاطئ بأن الأشخاص الذين يغادرون مستشفيات الطب النفسي هم مجنونون وشر وخطيرون.

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أو خذ فيلم " Joker " من بطولة Joaquin Phoenix ، والذي يصور بذكاء تأثير المجتمع وبيئة الشخص على الصحة العقلية للفرد. بينما يصور للأسف الصورة النمطية المحيطة بالأشخاص الذين يعانون من الصحة العقلية ، يجب أن نتذكر أنه ليس كل أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض عقلي سيتحولون إلى قتلة جماعيين.

إذا كنت شخصًا يعاني من مشكلة في النوم ، فلا يُنصح بمشاهدة الأفلام المخيفة في وقت متأخر جدًا من الليل. يخلق الخوف حالة من الاستثارة الفسيولوجية ، والتي تبقي عقلك يقظًا ومنتبهًا ، وليس حالة مثالية لتكون فيها إذا كنت تحاول النوم.

ومع ذلك ، بخلاف زيادة معدل ضربات القلب ، مما يجعلك تتعرق وبعض صعوبات النوم المحتملة ، يبدو أن هناك الكثير من الفوائد الصحية لمشاهدة فيلم مخيف بالفعل والحصول على القليل من الفزع! فقط تذكر أن تفرق بين ما تراه على الشاشة الكبيرة وبين الحياة الواقعية ولا تفترض أن جميع الأشرار هم أولئك الذين يعانون من مرض عقلي.

يبدو أن الأفلام المخيفة يمكن أن تعزز مزاجنا ، حتى نظام المناعة لدينا وتقربنا من الآخرين، يقول الدكتور ستيف أورما أن الخوف مفيد لنا ، "إنه عاطفة جزء من بيولوجيتنا" و "يخدم غرضًا مهمًا لقدرتنا على البقاء".