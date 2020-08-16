عادات خاطئة تدمر المناعة وتجعلك فريسة سهلة لكورونا

الخليج 365 - صالح حسنالأحد 2020/8/16 05:23 م بتوقيت أبوظبي
يعمل جهاز المناعة على حماية أجسامنا من الأشياء التي تهدد بإصابتنا بأمراض، بدءا من المواد الكيميائية الضارة، والبكتيريا والفيروسات إلى الخلايا السرطانية.
وذكر موقع "كونفرسيشن" الأمريكي أنه مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، وتفاوت خطورته من شخص لآخر، ينصح الخبراء بتجنب ممارسات تدمر الجهاز المناعي للجسم، وتجعل منه فريسة سهلة للفيروس القاتل.
وأوضح التقرير أن بعض جوانب الحياة الحديثة يمكن أن تضعف نظام المناعة ومنها قلة النوم، وبعض الأدوية أو الإفراط في استخدام الأدوية والمضادات الحيوية، وانخفاض مستويات فيتامين (د).
وأكدت دراسة طبية حديثة أهمية فيتامين (د) في الحماية من فيروس كورونا، وذلك لارتباطه الوثيق بعمل الجهاز المناعي، وقدرته على مقاومة الفيروس، ويقول خبراء إن حوالي 70% من البالغين حول العالم يعانون من نقص فيتامين (د).
وأشارت الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة، وانخفاض استهلاك الفواكه والخضراوات يسهم بشكل كبير في ضعف المناعة.
ويتأثر الجهاز المناعي سلبا بنقص النشاط البدني والتوتر والقلق.
وحدد الباحثون مجموعة من الأمراض التي تزيد من خطر كورونا في الجسم، ومنها أمراض القلب والسكري والربو والنقرس والتهاب المفاصل، إضافة لمن يعانون من السمنة وأمراض الكبد.
وقال التقرير إن الحرص الشديد على النظافة باستعمال المعقمات للحماية من فيروس كورونا لا يضعف الجهاز المناعي على عكس ما تروج له بعض التقارير، فالتنظيف لا يقتل الميكروبات، ولكن يقلل من أعدادها وبالتالي يقلل من خطر انتشار العدوى.
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