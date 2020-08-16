شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي نتعلمه من انقراض الديناصورات؟ أسبوع العلوم العربي ينظم جلسة قصص للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم «أسبوع العلوم العربي» اليوم الأحد جلسة قراءة قصص للأطفال في إطار فعالية نقاشیة ترفیهیة مذهلة تستهدف الجمهور العام غیر المتخصص.

وقال مجلس الامناء، في بيان صحفي اليوم، إن الجلسة تأتي ضمن 11ندوة تقام في اليوم الثاني من الفعاليات أبرزها، «ما الذي يمكن أن نتعلمه من انقراض الديناصورات».

وأضاف المجلس أن «أسبوع العلوم العربي» ملتزم بتعزيز حب القراءة والأدب العربي بين الأطفال، وأن تشكل هذه الفعاليات جزءا لا يتجزأ من استراتيجيته الرامية إلى بلوغ هذا الهدف.

وأشار المجلس إلى أنهم على ثقة بأن الفعاليات المقررة للاطفال سترتقي إلى مستوى تطلعاتهم وتقدم لهم التسلية والمتعة والفائدة بأسلوب شیق، وبسیط وتفاعلي.

وتتضمن الفعاليات اليوم أيضا ندوات بعنوان «نحو الأمن المائي العربي» و«ألف باء تطوير اللقاحات»، «وما هو مستقبل العمل»، «وكيف سيقود الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء المستقبل»، يناقشها علماء وباحثين ومتخصصين ومؤسسات بحثية وعلمية وأكاديمية من جميع أنحاء الوطن العربي.

وكانت فعالیات «أسبوع العلوم العربي»، أكبر احتفالیة افتراضیة للعلوم والتكنولوجیا في الوطن العربي، انطلقت أمس السبت تحت شعار «رؤى مستقبلیة».

وتقام فعالیات «أسبوع العلوم العربي»، التي تستمر حتى 23 اغسطس الجاري، هذا العام بشكل كامل عبر الإنترنت

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وأوضح الدكتور محمود صقر، رئیس أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا وعضو مجلس أمناء أسبوع العلوم العربي، أن«جمهوریة مصر العربیة وتحدیًدا أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا تولي أهمیة قصوى للتواصل العلمي ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجیا والابتكار في المجتمع بعد سنوات من تهمیش دور العلم فهم احد أعمدة رئیسیة للتنمیة المستدامة».

وقال صقر «إننا في امس الحاجة إلى تسلیط الضوء على الجیل الجدید من الشباب