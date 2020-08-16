شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق مختلفة لعلاج الأرق.. منها الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوفر الكثير من خيارات العلاج للأرق يمكن لعادات النوم الجيدة والنظام الغذائي الصحي معالجة العديد من حالات الأرق قد يكون العلاج السلوكي أو الأدوية ضروريًا في بعض الحالات، ولكن من المهم تحديد ما إذا كانت مشكلة أساسية أو حالة طبية يمكن أن تسبب الأرق من عدمه، وتنتج بعض حالات الأرق عن الإجهاد أو بعض الحالات العاطفية أو الجسدية الأخرى التي تحتاج إلى علاج منفصل في كثير من الأحيان، وتعود أنماط النوم إلى طبيعتها عندما يتم علاج هذه الحالات بنجاح، وفقا لتقرير لموقع healthline

طرق علاج الأرقأدوية الأرق

قد يلجأ الطبيب إلى الأدوية عندما لا يساعد تغيير نمط الحياة والعلاجات السلوكية الأرق، لا ينصح الأطباء عمومًا بالاعتماد على الحبوب المنومة لأكثر من بضعة أسابيع ، لأن هذه الأدوية يمكن أن تسبب الإدمان، ويعتمد نوع الدواء والجرعة على الأعراض والتاريخ الطبي.

الوسائل المساعدة على النوم

تشمل الأدوية الموصوفة للأرق الأدوية المهدئة والمهدئات والأدوية المضادة للقلق لا ينصح الأطباء بتناول الحبوب المنومة لأكثر من 2 إلى 3 أسابيع ، لأنها يمكن أن تصبح عادة تختلف الجرعة والمدة اعتمادًا على التشخيص والتاريخ الطبي والحالة الحالية.

مساعدات النوم التي لا تستلزم وصفة طبية

ويفضل العديد من الأشخاص استخدام أدوية مساعدة النوم بدون وصفة طبية، مثل مضادات الهيستامين، لإحداث النعاس، يمكن أن تقلل مضادات الهيستامين أيضًا من جودة النوم وتسبب آثارًا جانبية ، مثل النعاس أثناء النهار، فم جاف، عدم وضوح الرؤية، على الرغم من أنه ليس دواء ، إلا أن الأشخاص يستخدمون أيضًا الميلاتونين كمساعد للنوم، والميلاتونين هو مكمل غذائي متوفر في معظم الصيدليات.

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تغييرات صحية في نمط الحياة

في كثير من الأحيان ، يمكن أن يؤدي إجراء تغييرات في نمط الحياة إلى علاج الأرق مثل:

اذهب إلى الفراش عندما تشعر بالتعب.

استخدم غرفة نومك فقط للنوم يجب أن تتم الأنشطة التي تحفز الدماغ ، مثل مشاهدة التلفزيون أو القراءة أو تناول الطعام ، خارج غرفة النوم.

حاول الذهاب للنوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم.

قلل من الضغوط في حياتك التي تعطل نومك.

التوقف عن التدخين

يجب الإقلاع عن التدخين لأن النيكوتين هو منبه يثير الأرق يمكن أن يؤدي التدخين أيضًا إلى ضغط دم مرتفع، أزمة قلبية، سرطان.

ممارسة الرياضة

يمكن أن يساعد التمرين من 20 إلى 30 دقيقة كل يوم على نوم جيد، يمكن أن يساعد التمرين المنتظم أيضًا في منع الحالات الصحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة وداء السكري.