3 خطوات لتعليم الأطفال كيفية استخدام السكين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 مساءً - غالباً ما تكون الأمهات أكثر خوفاً، من الآباء عندما يراقبن أبناءهن يستخدمون السكين لقطع الفاكهة أو الخضار في المطبخ، لكن هل تدركين أنه يجب عليك تعليم ابنك القطع بسكين غير حادة منذ عمر الثالثة؟ فليبدأ بقطع قالب الزبدة ثم الفاكهة ثم الخضار الطرية، وإذا نجح يمكنك البدء بتعليمه على السكين الأكثر حداً. الشيف Paul Alexander Estorffe. ينبهك إلى تدريب ابنك على استخدام سكين المطبخ.





يفيد الاختصاصيون بأن تعليم الطفل استخدام الأشياء الخطيرة بإحكام منظم - بما في ذلك استخدام السكاكين- كان له تأثير إيجابي على نمو الطفل وعلاقته بمن حوله ونمو احترام الذات في سلوكه، كما أنه يحد من السلوك العدواني، واحتمال مرافقة أصدقاء السوء في سن المراهقة، هذه الإيجابيات يكتسبها الطفل أكثر مما لو أنه تعلم استخدام السكين بمعزل عن مراقبة الأهل.



إن تعليم الطفل استخدام السكين يعزز من استقلاليته، وبدلاً من أن تقومي بكل الأشياء من أجله أو تمنعيه من القيام بها، أرشديه ليطور مهاراته. وغالباً ما يلتقط ذهنه تعلم هذه الأشياء بسرعة قبل المدرسة. لكن عليك أولاً أن تتأكدي من مدى استعداده وجاهزية قدراته للقيام بهذه المهمة، ففي النهاية سلامة أصابعه هي الأهم.

خطوات استخدام السكين

الخطوة الأولى: البداية مع السكين البلاستيكي

ابدئي بسكين بلاستيكي لتقطيع الأطعمة الطرية مثل الزبدة وفردها على قطعة خبز الذرة، أو تقطيع شريحة الخبز، أو قطع العجين، وما إلى ذلك. تحدثي معه عن أجزاء السكين، وإمساكها بالطريقة المناسبة على أن يكون الجانب "الحاد" للأسفل، وكيفية إبقاء الأصابع على المقبض، ثم مراقبة السكين بعد تحريكها برفق ذهاباً وإياباً.

في هذه المرحلة المبكرة وباستمرار تحدثي معه عن قواعد السلامة، وكيف أن السكاكين هي فقط لقطع الطعام، وكيف عليه ألا يستخدم السكين إذا كان منزعجاً أو عصبياً، والحرص على وضع السكين مكانها بعد الانتهاء منها.

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الخطوة الثانية: اسمحي باستخدام سكاكين الزبدة

بمجرد أن أتقن السكاكين البلاستيكية، اسمحي له باستخدام سكاكين الزبدة لنفس الأنشطة، ثم أدخلي تدريجياً مواد غذائية طرية أخرى مثل الموز والبطيخ وما إلى ذلك. في هذه المرحلة، أوضحي له كيفية تثبيت الطعام قبل القطع. وقد يكون من الأفضل أن تسندي إليه مهمة تجهيز الطعام بشكل فني (أي قطع الموز إلى النصف بالطول، وإزالة البذور من البطيخ، وما إلى ذلك).

الخطوة الثالثة: اسمحي باستخدام السكين الحادة

بعد ما يقرب من عام، على تعليمه، أصبح ابنك الآن جاهزاً لتعليمه كيفية استخدام سكين حاد. ابدئي بإعطائه الأطعمة الطرية لتقطيعها، والتي كان قد جربها سابقاً بسكين الزبدة، ثم أدخلي تدريجياً الأطعمة الأخرى مثل نقانق الدجاج، وشرائح التفاح وقطع الخيار، إلخ.

اعلمي أنه وفي جميع الخطوات هناك أخطاء يرتكبها الطفل، يتعين على الأم أو الأب فيها تولي المسؤولية أو قول كلمة "لا!" إذا كان الطفل كسولاً وبطيئاً للغاية أو نشطاً أو غير مبال بسلامته، الأمر يشبه تعليمه الكتابة أو استخدام النونية، وقد يستغرق الأمر وقتاً مليئاً بالأخطاء وربما الجروح.