شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي مصرى ـ أمريكي يشارك في بحث لعلاج الحروق وقرح الفراش بالجلد الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك فريق طبي مصري ـ أمريكي في كتابة بحث عن طرق علاج الجروح المستعصية وقرح القدم السكري بالجلد الإصطناعي لتقليل التلف الجلدي والإسراع من التئام الحروق الشديدة وتقرح القدم وقرح الفراش والجروح المصاحبة للكسور والغير قابلة للعلاج بالطرق التقليدية، وذلك ضمن أحدث إصدارات دار النشر (إلزيفير) المتخصصة في نشر وإصدار الدوريات العلمية ضم فريق البحث.

ضم فريق البحث الدكتور سهيل مساعدة استاذ جراحة التجميل بجامعة سينسيناتي بالولايات، والدكتور محمد لكلوك استاذ جراحة العظام بكلية طب المنيا وعضو المجمع العلمي للدبلومة العربية لعلاج التشوهات وإطالة العظام، والدكتور محمد فاضل استاذ جراحة العظام بكلية طب المنيا ومدير الدبلومة العربية بالمعهد العربي للتنمية المستدامة .

انتهى البحث إلى أن المواد المستخدمة في الجلد الإصطناعي تسمح بتشكيل طبقة جديدة من الأوعية الدموية والخلايا الجلدية الطبيعية، وكذلك تعمل مادة السيليكون على إغلاق الجرح ومنع فقدان السوائل وتزال هذه الطبقة من السيليكون بعد ٣ أسابيع، وقد يحتاج المريض في بعض الحالات القليلة لتغطية الطبقة الخارجية برقعة جلدية رقيقة سمكها لا يتعدي ٦ ميكرو من جلد المريض وقد لا يحتاجها.

كما أوضح البحث أن الجلد الصناعي المستخدم يتكون من طبقتين الداخلية مثقبة مصممة كشبكة من ألياف الكولاجين المستخلص من أنسجة جلد الإنسان أو بعض أنواع الحيوانات المقاربة لتكوين جلد الإنسان وتعمل كمحفز لتشجيع تجدد خلايا الجلد ونموه. وطبقة خارجية إصطناعية من السيليكون .