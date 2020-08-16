شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تصدر تحديثات برامج جديدة لأجهزة iPhone وiPad وMac والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت أبل تحديثات برامج لثلاثة من أنظمة التشغيل الخاصة بها: iOS لأجهزة iPhone وiPod وiPadOS لأجهزة iPad وmacOS لأجهزة Mac. والتحديثات صغيرة وتركز على إصلاحات الأخطاء بدلاً من إضافة ميزات جديدة. والتحديثات هي iOS 13.6.1 وiPadOS 13.6.1 والتحديث الإضافي macOS 10.15.6. وعادةً ما تكون تحديثات iOS أو iPadOS التي تحتوي على نقطتين عشريتين هي تحديثات لإصلاح الأخطاء، والإصدارات التي تجلب ميزات جديدة تحتوي على علامة عشرية واحدة فقط.

وبحسب «Ars Technica» يعمل تحديث الجهاز المحمول على إصلاح مشكلة حالت دون مسح التخزين على النحو المنشود، ومعالجة الخطأ الذي قد يتسبب في «ظهور لون أخضر على بعض الشاشات»، وإصلاح مشكلة «حيث يمكن تعطيل إشعارات التعرض لبعض المستخدمين.» بالنسبة إلى macOS، تم تسمية تغييرين فقط بواسطة أبل: إصلاح «مشكلة الاستقرار» المتعلقة بتطبيقات المحاكاة الافتراضية، ومشكلة الاستيقاظ من السكون الفريدة لجهاز iMac الجديد تمامًا الذي تم إصداره للتو. وفيما يلي ملاحظات إصدار أبل لنظام iOS 13.6.1: ويتضمن iOS 13.6.1 إصلاحات الأخطاء لجهاز أيفون. حيث يعالج مشكلة حذف ملفات بيانات النظام غير الضرورية تلقائيًا عندما تكون مساحة التخزين المتاحة منخفضة. ويعمل على إصلاح مشكلة الإدارة الحرارية التي تسببت في ظهور صبغة خضراء على بعض شاشات العرض. ويعمل على إصلاح مشكلة إمكانية تعطيل إشعارات الواجهة لبعض المستخدمين.

ولتحديث macOS 10.15.6 التكميلي: يتضمن التحديث الإضافي macOS Catalina‌ 10.15.6 إصلاحات الأخطاء لجهاز Mac، ويعمل على إصلاح مشكلة الاستقرار التي قد تحدث عند تشغيل التطبيقات الظاهرية، ويحل مشكلة ظهور ‌iMac‌ (Retina 5K، 27 بوصة، 2020) التي ربما تظهر بشكل باهت.